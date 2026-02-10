Ghislaine Maxwell pide indulto a Trump

Washington.- Representantes federales de Estados Unidos intentaron entrevistar a Ghislaine Maxwell el lunes, pero la exnovia y confidente de Jeffrey Epstein invocó sus derechos de la 5ta enmienda constitucional para no responder a preguntas que pudieran incriminarla. Sin embargo, indicó que si el presidente Donald Trump anula su sentencia, estaría dispuesta a testificar que ni él ni el expresidente Bill Clinton cometieron delitos durante su relación con Epstein

La Comisión para la Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes quería que Maxwell respondiera preguntas durante una videollamada desde una prisión federal en Texas donde cumple una sentencia de 20 años por tráfico sexual.

En medio de las repercusiones sobre los casos de abuso de Epstein que se han extendido a varios países, los legisladores buscan a cualquier persona que estuviera relacionada con Epstein y que pudiera haber facilitado los abusos. Hasta ahora, las revelaciones han mostrado cómo tanto Trump como Clinton pasaron tiempo con Epstein en las décadas de 1990 y de los 2000, pero no han sido acusados de delitos de manera creíble.