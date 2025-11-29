logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Fotogalería

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Gobierno de México fortalece seguridad en carreteras tras reunión clave

El secretario de Seguridad de México se compromete a fortalecer la seguridad en las carreteras del país tras reunión con transportistas y agricultores.

Por EFE

Noviembre 29, 2025 06:12 p.m.
A
Gobierno de México fortalece seguridad en carreteras tras reunión clave

Ciudad de México, 29 nov (EFE).- El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, se comprometió este sábado a mejorar la seguridad en las carreteras del país tras sostener una reunión con transportistas que hace unos días realizaron un paro nacional junto con agricultores.

Harfuch indicó en un mensaje en X que tras el encuentro, realizado por instrucciones de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, se estableció el compromiso "de fortalecer la seguridad en carreteras y proteger a este sector".

El funcionario detalló que, en colaboración con la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación (Segob), se acordó "reforzar los mecanismos de coordinación, dar seguimiento a las carpetas de investigación en las fiscalías y fortalecer los operativos en los tramos con mayor incidencia".

Además, adelantó que se integrarán acciones dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión para atender denuncias por este delito.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Finalmente, aseguró que se mantendrán reuniones continuas con representantes de cámaras y asociaciones del autotransporte "para dar seguimiento a los acuerdos y garantizar resultados".

El encuentro ocurrió luego de un paro nacional realizado por transportistas y agricultores en todo el país, del pasado lunes 24 al jueves 27 de noviembre, que incluyó el bloqueo de distintas vialidades y aduanas fronterizas.

Al anunciar el retiro de los bloqueos tras alcanzar un acuerdo preliminar con el gobierno, el jueves, David Estévez, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), dijo que aunque no están "totalmente satisfechos" lograron que el gobierno se comprometa atender la inseguridad en las carreteras del país.

Entre sus principales demandas, los operadores de transporte exigen mejorar la seguridad en las vialidades, tras el aumento de crímenes y desapariciones de transportistas en distintos estados del país.

Mientras que los agricultores demandan precios más justos en sus producciones y que no se apruebe la nueva Ley General de Aguas por la que las concesiones para el uso del agua no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la que las distribuya de nuevo.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gobierno de México fortalece seguridad en carreteras tras reunión clave
Gobierno de México fortalece seguridad en carreteras tras reunión clave

Gobierno de México fortalece seguridad en carreteras tras reunión clave

SLP

EFE

El secretario de Seguridad de México se compromete a fortalecer la seguridad en las carreteras del país tras reunión con transportistas y agricultores.

Trump propone cierre del espacio aéreo sobre Venezuela
Trump propone cierre del espacio aéreo sobre Venezuela

Trump propone cierre del espacio aéreo sobre Venezuela

SLP

AP

Presión militar de EE.UU. sobre Venezuela en aumento

Indulto de Trump a expresidente hondureño añade incertidumbre a la elección en el país
Indulto de Trump a expresidente hondureño añade incertidumbre a la elección en el país

Indulto de Trump a expresidente hondureño añade incertidumbre a la elección en el país

SLP

AP

Juan Orlando Hernández recibe indulto de Trump en medio de campaña electoral

Juez federal ordena retorno de aviones con migrantes venezolanos
Juez federal ordena retorno de aviones con migrantes venezolanos

Juez federal ordena retorno de aviones con migrantes venezolanos

SLP

AP

El desvío de aviones con migrantes venezolanos a El Salvador provoca una lucha de poder entre ramas judicial y ejecutiva en Estados Unidos.