Gobierno de Trump busca acabar con DACA

El gobierno del presidente Donald Trump busca poner fin al programa DACA, que protege a los dreamers (soñadores), en un plazo de seis meses.

Medios estadounidenses reportan que el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolf, dijo que su agencia continuará con el programa de la era de Barack Obama que protege a los jóvenes inmigrantes de la amenaza de deportación a raíz del fallo de la Corte Suprema esta semana que bloquea al gobierno de Trump para que no le ponga fin.

"Continuaremos el programa como lo hemos hecho en los últimos dos años", dijo Wolf en Face the Nation, refiriéndose a las visas de trabajo para inmigrantes que se benefician del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

"El presidente ha sido muy claro acerca de querer encontrar una solución duradera para estas personas", mencionó.

Wolf dijo que el presidente Trump también ha ordenado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que examine su justificación para rescindir DACA y elabore una explicación más razonable.

La administración Trump sufrió una pérdida significativa en la Corte Suprema esta semana, ya que el tribunal superior dictaminó 5-4 que la decisión de suspender el programa DACA era ilegal.

Wolf enfatizó que la administración Trump cree que DACA es ilegal y que DHS tiene la capacidad de desconectar el programa.

"Lo que no les gustó fue la justificación y la forma en que propusimos hacer eso", dijo sobre la Corte Suprema, reporta CBS.

Wolf acusó a la administración de Obama de crear DACA "de la nada" sin proporcionar suficiente tiempo para que el pueblo estadounidense intervenga "en una decisión tan monumental".