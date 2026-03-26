Gobierno Trump busca exención para perforación en Golfo de México

Al tiempo que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump libra una guerra contra Irán, está invocando la seguridad nacional para solicitar una exención de la Ley de Especies en Peligro de Extinción que permita ampliar la perforación de petróleo y gas en el Golfo de México, una medida que alarma a grupos ambientalistas que afirman que podría sentar un precedente peligroso para futuros proyectos de combustibles fósiles.

Gobierno Trump solicita exención en Ley de Especies en Peligro

Los ambientalistas sostienen que el gobierno no ha seguido el procedimiento adecuado y buscan bloquear la medida antes que el secretario del Interior, Doug Burgum, convoque el martes a la Comisión de Especies en Peligro de Extinción. El comité, apodado el "God Squad" ("Escuadrón Dios") por grupos que afirman que puede determinar el destino de una especie, está integrado por seis funcionarios federales de alto rango, además de un representante de los estados involucrados.

Los planes exactos del gobierno para el Golfo no están claros, pero expertos señalan que el gobierno federal debe especificar la necesidad militar que pondría en peligro a una especie concreta para sustentar el argumento de la exención por seguridad nacional. Los grupos ambientalistas temen que una exención general abra el camino para que el gobierno avance con proyectos de petróleo y gas sin considerar a varias especies, incluida la ballena de Rice, de la que sólo quedan unas 50 en el Golfo.

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"No hay justificación imaginable para sacrificarlas", destacó Steve Mashuda, abogado gerente de Earthjustice para océanos. "Es más que temerario siquiera considerar dar luz verde a la extinción de tortugas marinas, peces, ballenas, rayas y corales para engordar aún más los bolsillos de la industria petrolera a costa de la población".

Demanda para impedir reunión de Comisión de Especies en Peligro

El Centro por la Diversidad Biológica presentó una demanda la semana pasada para bloquear la reunión de la Comisión de Especies en Peligro de Extinción, al señalar que no se habían cumplido varios requisitos para celebrar un audiencia de ese tipo. Entre ellos, solicitarla dentro de los 90 días posteriores a la finalización de una opinión biológica que declare que la existencia de una especie específica está siendo puesta en peligro. La organización también argumenta que la reunión debe ser pública y que debe presidirla un juez de derecho administrativo.

La moción del centro será escuchada el viernes por el juez del Distrito de Columbia Rudolph Contreras, designado por Obama, quien en el pasado ha fallado en contra del gobierno de Trump.

La Comisión se creó en 1978 como una forma de eximir proyectos de la Ley de Especies en Peligro de Extinción, que hace ilegal dañar o matar especies incluidas en una lista protegida si no existe una alternativa que aporte los mismos beneficios económicos en una región o si no redunda en el mejor interés del país.

La Comisión sólo se ha reunido tres veces en sus 53 años de historia y apenas ha emitido dos exenciones. La primera fue en 1979 para permitir la construcción de una presa en el río Platte, en Wyoming, hogar de la grulla trompetera. La última vez que se reunió fue en 1992, cuando permitió la tala en hábitats del búho moteado del norte en Oregon. Esa solicitud de exención fue retirada posteriormente.

Cuando regresó a la Casa Blanca en enero, Trump pidió que la Comisión se reuniera trimestralmente como parte de su agenda para despejar el camino al desarrollo energético nacional. Pero la reunión el martes será la primera.

Departamento de Justicia defiende exención por seguridad nacional

En un documento judicial presentado el miércoles por la noche, el Departamento de Justicia de Estados Unidos declaró que ninguno de los requisitos de la ley aplica porque el secretario de Defensa, Pete Hegseth, estaba invocando disposiciones de seguridad nacional.

En su solicitud a Burgum para una reunión de la Comisión, Hegseth dijo que "consideró necesario por razones de seguridad nacional eximir de los requisitos" de la Ley de Especies en Peligro de Extinción "todas las actividades de exploración y desarrollo de petróleo y gas en el Golfo de Estados Unidos" supervisadas por agencias federales, según el escrito del Departamento de Justicia.

El documento sostiene que el Centro por la Diversidad Biológica no puede demandar antes de cualquier acción futura que pudiera tomar la Comisión de Especies en Peligro de Extinción. También indica que el martes se harán públicos los registros pertinentes y que, como la reunión se transmitirá en vivo, eso cumple el requisito de celebrarla de manera pública.

El Departamento de Defensa no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Se supone que exenciones deben ser inusuales, dicen expertos

Expertos señalaron que las exenciones por algo como la seguridad nacional estaban pensadas para concederse en emergencias inusuales y extremas.

"La Ley de Especies en Peligro de Extinción no está deteniendo el desarrollo de petróleo y gas, punto. No lo está. Entonces, ¿por qué necesita una exención?", cuestionó Patrick Parenteau, profesor emérito de la Vermont Law and Graduate School que ayudó a redactar los criterios para la Comisión.

Añadió que el gobierno está citando la seguridad nacional "básicamente sólo para decir: no queremos que la Ley de Especies en Peligro de Extinción interfiera con el desarrollo de combustibles fósiles, y vamos a tomar todas las medidas que podamos para asegurarnos de que eso no ocurra".

Los expertos también cuestionaron cuán efectiva será una exención para abordar los impactos petroleros que han seguido a la guerra entre Estados Unidos e Irán.

"Creo que esto se trata principalmente de un mensaje, porque perforar nuevos pozos de petróleo y gas en alta mar lleva años. No está claro si esto permitirá perforar nuevos pozos que aún no se han perforado", comentó Michael Gerrard, director del Centro Sabin para las Leyes de Cambio Climático, de la Universidad de Columbia. "Es difícil imaginar que esto aborde la crisis iraní a menos que esa se prolongue durante mucho tiempo".