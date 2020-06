Graduados reciben su diploma a bordo de sus autos en pista de Nascar

La pandemia de coronavirus puede que haya cancelado muchas graduaciones y eventos sociales en los últimos meses, pero bien dicen que la creatividad humana no tiene límites y este grupo de estudiantes tuvo una idea un tanto irónica para su graduación.

Terminaron su carrera escolar en una pista de Nascar recogiendo su diploma uno por uno desde su automóvil, para así mantener una distancia entre los presentes. Los graduados, de Carolina del Norte, tuvieron esta ceremonia el viernes pasado en la pista de su localidad. Cada uno de los estudiantes dio un discurso que fue transmitido en las pantallas del recinto, para que sus familiares, que también asistieron en sus autos, tuvieran un buen recuerdo del momento.

Una de las presentes, Tytianah Ward, comentó a la prensa local que no pensaba jamás en esta solución, pero que cuando vio que comenzaba a popularizarse en otros lugares, como Texas, se organizaron y lo llevaron a cabo.

No cabe duda que el Covid-19 está cambiando la forma en la que se realizaban muchas cosas, por el momento, pero estos estudiantes demostraron que, con las medidas de desinfección y distancia social necesarias, pudieron tener una graduación que será recordada por siempre.