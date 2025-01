Visita de Donald Trump Jr. a Groenlandia y las implicaciones políticas

El hijo mayor del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Groenlandia el martes para una visita privada que ha aumentado la especulación de que el próximo gobierno estadounidense podría buscar asumir el control del territorio danés.

La emisora estatal danesa informó que el avión de Donald Trump Jr. aterrizó en Nuuk, la capital del vasto y helado territorio que cuenta con unos 57.000 residentes.

En un comunicado, el gobierno de Groenlandia dijo que Trump Jr. visita la isla "como un particular" y no en una visita oficial, y que no se reunirá con representantes groenlandeses.

Mininguaq Kleist, secretario permanente del departamento de asuntos exteriores de Groenlandia, dijo a The Associated Press que se informó a las autoridades que Trump Jr. permanecería de 4 a 5 horas.

La delegación de Trump Jr. no ha solicitado realizar reuniones oficiales con representantes del gobierno. El gobierno de Groenlandia tampoco ha solicitado reunirse con la delegación, dijo él.

La visita, no obstante, tiene fuertes connotaciones políticas.

El presidente electo expresó recientemente su deseo —que también manifestó durante su primera presidencia— de adquirir el vasto territorio ártico. Groenlandia es un territorio autónomo que forma parte del Reino de Dinamarca.

Por su parte, el primer ministro de Groenlandia, Múte Egede, ha llamado a la independencia de la isla. En un discurso de Año Nuevo expresó que sería una forma de que Groenlandia se libere de su pasado colonial. Pero Egede también ha dicho que no tiene interés en que Groenlandia se convierta en parte de Estados Unidos, insistiendo en que la isla no está en venta.

El rey Frederik X ha reivindicado los derechos de su reino a Groenlandia y a las Islas Feroe, un archipiélago autónomo ubicado entre Islandia y Noruega, en el Atlántico norte.

El mes pasado, el rey cambió el escudo de armas de Dinamarca para incluir campos que representan a Groenlandia y las Islas Feroe. Groenlandia está representada por un oso plateado sentado erguido con lengua roja. El anuncio real señaló que desde 1194, el escudo real de armas "ha simbolizado visualmente la legitimidad y la soberanía del Estado y del monarca".

"Todos estamos unidos y cada uno de nosotros está comprometido por el Reino de Dinamarca", dijo Frederik en su discurso de Año Nuevo, añadiendo: "Hasta Groenlandia".

Trump Jr. está en Groenlandia en un viaje de un día para grabar contenido de video para un podcast, según una persona familiarizada con los planes y que no estaba autorizada para hablar públicamente.