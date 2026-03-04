Grupos kurdos iraníes preparan operación militar transfronteriza

IRBIL, Irak (AP) — Grupos disidentes kurdos iraníes con base en el norte de Irak preparan una posible operación militar transfronteriza en Irán, mientras que Estados Unidos ha solicitado a kurdos iraquíes que les brinden apoyo, aseguraron funcionarios kurdos a The Associated Press el miércoles.

Los grupos kurdos son ampliamente considerados como el segmento mejor organizado de la fragmentada oposición iraní y se cree que cuentan con miles de combatientes entrenados. Su ingreso a la guerra podría suponer un importante desafío para las atribuladas autoridades de Teherán, además de que podría implicar el riesgo de arrastrar a Irak todavía más hacia el conflicto.

Estados Unidos solicita apoyo a kurdos iraquíes para operación

Khalil Nadiri, un funcionario del Partido por la Libertad del Kurdistán (PAK), con base en la región semiautónoma kurda del norte de Irak, señaló que algunas de sus fuerzas se habían desplazado el miércoles hacia zonas cercanas a la frontera con Irán y estaban a la espera de recibir más instrucciones.

Agregó, sin entrar en detalles, que funcionarios de Estados Unidos se habían puesto en contacto con líderes de grupos kurdos de oposición para discutir una posible operación.

Al ser consultado sobre los reportes de que el gobierno estadounidense sopesa la posibilidad de armar a grupos kurdos iraníes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo a los periodistas el miércoles: "Ninguno de nuestros objetivos se basa en el apoyo o en armar a alguna fuerza en particular. Así que estamos al tanto de lo que otras entidades puedan estar haciendo, pero nuestros objetivos no giran en torno a eso".

Antes de que se desencadenara una nueva guerra en Oriente Medio con los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán del sábado pasado, el PAK se había responsabilizado de atentados contra la Guardia Revolucionaria en respuesta a la violenta represión de Teherán contra manifestantes. Sin embargo, un funcionario del grupo aclaró que no había enviado fuerzas a Irán desde Irak.

Si grupos kurdos iraníes e iraquíes se suman a la guerra, sería la primera entrada de una fuerza terrestre en el conflicto. Los kurdos tienen experiencia de combate gracias a su lucha contra el grupo Estado Islámico.

Un funcionario de Komala --otro de los grupos kurdos iraníes-- afirmó el miércoles que sus fuerzas están listas para cruzar la frontera en cuestión de una semana o 10 días y que estaban "esperando a que las condiciones sean adecuadas". Habló bajo condición de anonimato por motivos de seguridad.

Los kurdos en Irán tienen una larga historia de agravios y levantamientos tanto contra la actual República Islámica como contra la monarquía que le precedió. Durante el gobierno del sha Mohammad Reza Pahlavi, los kurdos fueron marginados y reprimidos, provocando levantamientos ocasionales.

Después de la Revolución Islámica de 1979, el nuevo gobierno teocrático también combatió a insurgentes kurdos. Fuerzas iraníes destruyeron pueblos y aldeas kurdas en enfrentamientos que dejaron miles de muertos.

Aunque comparten el deseo de ver derrocadas a las autoridades actuales, los kurdos también han chocado con otros grupos de oposición —en particular, la facción que encabeza el hijo del exsha, Reza Pahlavi, quien ha acusado a los kurdos de ser separatistas que buscan desmembrar a Irán.

Kurdos iraquíes reacios a sumarse a la contienda

La posible operación ha dejado a los líderes de la región kurda iraquí en una posición delicada.

Tres funcionarios kurdos iraquíes dijeron a la AP que el domingo se llevó a cabo una llamada telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Masoud Barzani y Bafel Talabani —líderes del Partido Democrático del Kurdistán (KDP), y de la Unión Patriótica del Kurdistán, (PUK), los dos principales partidos kurdos en Irak— para discutir la situación en Irán.

Hablaron bajo condición de anonimato al no estar autorizados a hacer comentarios públicos.

Según uno de los funcionarios, Trump le pidió a los kurdos iraquíes que brinden apoyo militar a los grupos kurdos iraníes durante operaciones en Irán y que abran la frontera para permitir el libre desplazamiento de los grupos kurdos iraníes.

Cuando se le consultó sobre la conversación telefónica y los reportes de que Trump ha buscado apoyo militar para grupos kurdos iraníes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo: "Sí habló con líderes kurdos en relación con nuestra base que tenemos en el norte de Irak", pero negó que el mandatario hubiera acordado un plan específico.

El funcionario kurdo iraquí señaló que los kurdos iraquíes temen que involucrarse directamente en el conflicto provoque una contundente respuesta iraní. La región kurda se ha visto bajo una serie de ataques con drones y misiles iraníes en los últimos días, dirigidos contra bases militares de Estados Unidos y grupos kurdos, así como el consulado de Estados Unidos en Irbil.

Aunque la mayoría de los ataques han sido interceptados, se han registrado daños en viviendas civiles y la región sufre de interrupciones en el servicio eléctrico después de que un importante yacimiento de gas detuvo sus operaciones por motivos de seguridad.

La PUK confirmó en un comunicado que Talabani habló por teléfono con Trump, quien "dio claridad y visión sobre los objetivos de Estados Unidos en la guerra". El comunicado indicó que la PUK "cree que la mejor solución es volver a la mesa de negociaciones".

Portavoces del gobierno regional kurdo en Irak y de Barzani se negaron a comentar.

El portal noticioso Axios fue el primero en informar sobre la llamada entre Trump y los líderes kurdos, mientras que CNN reportó que el gobierno de Washington estaba en conversaciones con grupos kurdos sobre la posibilidad de brindar apoyo militar.

Irak busca sellar la frontera y evitar infiltraciones

La presencia de grupos kurdos armados en el norte de Irak ha sido un punto de fricción entre Bagdad y Teherán.

Irak alcanzó un acuerdo con Irán en 2023 para desarmar a los grupos y trasladarlos desde sus bases cerca de frontera con Irán —donde representaban una amenaza armada para Teherán— hacia campamentos designados por Bagdad.

Se cerraron sus bases militares y se les restringió el desplazamiento dentro de Irak, pero los grupos no depusieron las armas.

El asesor de Seguridad Nacional de Irak, Qassim al-Araji, dijo en la red social X que Ali Bagheri, subsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, había solicitado en una llamada entre ambos "para que Irak tome las medidas necesarias para impedir que cualquier grupo opositor se infiltre en la frontera entre los dos países".

Al-Araji afirmó que Irak está comprometido con "impedir que cualquier grupo se infiltre o cruce la frontera iraní o lleve a cabo actos terroristas desde territorio iraquí" y señaló que se reforzó la seguridad en la frontera.

Además de las represalias de Irán, cualquier movimiento de los kurdos iraquíes para sumarse a un ataque transfronterizo probablemente avive las tensiones con las milicias iraquíes respaldadas por Irán, que ya se han atribuido ataques con misiles y drones contra Irbil en los últimos días.