Guantánamo refleja la brecha Cuba-EU

Base Naval de Guantánamo, Cuba.- La centenaria base naval que Estados Unidos ocupa en el sureste de Cuba, en contra de la voluntad de La Habana, está separada del resto del territorio caribeño por más que alambradas y una franja de terreno que aún podría estar minado.

La brecha territorial, ideológica y económica entre los dos países, enemistados por casi 70 años, se vuelve palpable cuando se visita el enclave militar estadounidense, establecido en 1903, uno de los más antiguos que EU mantiene fuera de sus fronteras y el único en una nación comunista.

De un lado, un país sumido en una crisis humanitaria agravada por el reciente bloqueo de crudo impuesto por Washington, y del otro, una pequeña porción de unos 116 kilómetros cuadrados con mercados abarrotados, que nunca apaga las luces o detiene sus autos por falta de combustible.

Mientras el pasado fin de semana el resto del país caribeño vivía su segundo apagón nacional en menos de siete días, en la base militar estadounidense las escenas cotidianas podrían - si se obvian los carteles que prohíben la fotografía y los uniformes y edificios militares-, ser las mismas de cualquier vecindario en la cercana Florida.

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A pesar de que las vallas en la base militar dan la bienvenida a "la bahía de Guantánamo, Cuba", es muy difícil para alguien que haya caminado las calles cubanas el reconciliar imágenes de viejos autos, basura en las esquinas y vecindarios a oscuras, con un pub irlandés, un cine donde esté en cartelera el estreno hollywoodense más reciente o un McDonald´s en suelo isleño, que sirve las famosas hamburguesas desde 1986.