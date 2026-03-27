Guardia Costera EE.UU. informa sobre veleros desaparecidos en México

Washington, 27 mar (EFE).- La Guardia Costera estadounidense ha afirmado este viernes que México no ha solicitado colaboración para dar con los dos veleros que partieron de ese país hacia Cuba con ayuda humanitaria y cuyo paradero se desconoce por el momento.

"La Guardia Costera de Estados Unidos fue notificada ayer (jueves) por el Centro de Coordinación de Rescate de México sobre dos embarcaciones desaparecidas. En este momento, no se ha solicitado asistencia a la Guardia Costera de los Estados Unidos", explicaron los guardacostas estadounidenses en un comunicado.

"Nos mantenemos vigilantes y preparados para brindar apoyo en caso de que se solicite. La Armada de México encabeza la respuesta, en coordinación con la Guardia Costera de Cuba", añade el texto.

Las embarcaciones partieron el pasado 21 de marzo desde Isla Mujeres, en el Caribe mexicano, con ayuda humanitaria rumbo a La Habana, a donde tenían previsto llegar entre el 24 y el 25 de marzo.

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Después de que se perdiera el contacto con ambos barcos, el jueves, la Secretaría de Marina (Semar) mexicana activó un plan de búsqueda y rescate para localizar a estas embarcaciones en las que viajan nueve tripulantes de nacionalidad mexicana, cubana, polaca, francesa y estadounidense.

Los barcos iban cargados con varias toneladas de ayuda humanitaria, que incluían alimentos, medicamentos y paneles solares y otros bienes que buscan aliviar la grave situación de escasez en Cuba, exacerbada por el bloqueo petrolero activado por EE.UU. tras la captura y detención del expresidente venezolano Nicolás Maduro en enero.

Los dos veleros formaban parte de un convoy de ayuda para la isla, y un tercer buque que lo integra y que zarpó el pasado viernes desde Yucatán llegó sin contratiempos a La Habana el martes. EFE

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