Guardia Revolucionaria de Irán advierte a EEUU tras protestas mortales

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El comandante de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, una fuerza clave para sofocar las recientes protestas nacionales que dejaron miles de muertos, advirtió que su fuerza está "más preparada que nunca, con el dedo en el gatillo", mientras buques de guerra de Estados Unidos se dirigían hacia Oriente Medio.

Nournews, un medio de comunicación próximo al Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, informó en su canal de Telegram que el comandante, el general Mohammad Pakpour, advirtió a Washington e Israel "que eviten cualquier error de cálculo".

"La Guardia Revolucionaria islámica y el querido Irán están más preparados que nunca, con el dedo en el gatillo, para ejecutar las órdenes y directrices del comandante en jefe", aseguró Pakpour, según la publicación de Nournews.

La tensión entre Irán y Estados Unidos sigue en un punto álgido luego de la sangrienta represión de las protestas que comenzaron el 28 de diciembre, desencadenadas por el colapso de la moneda local, el rial, y que se extendieron por el país durante unas dos semanas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mientras tanto, el número de personas reportadas por activistas como arrestadas saltó a más de 40.000, mientras crecen los temores de que algunos puedan enfrentar la pena de muerte.

Advertencias de Trump

El presidente estadounidense Donald Trump ha advertido repetidamente a la República Islámica y fijó sus líneas rojas en el uso de la fuerza militar: el asesinato de manifestantes pacíficos y la ejecución masiva de arrestados durante las movilizaciones.

Trump ha señalado en varias ocasiones que Irán frenó la ejecución de 800 personas detenidas durante las movilizaciones, pero no ha relevado su fuente. El fiscal general iraní, Mohammad Movahedi, negó rotundamente esa información el viernes en declaraciones publicadas por la agencia noticiosa Mizan, próxima al poder judicial.

En comentarios a reporteros a bordo del Air Force One, Trump indicó el jueves que Estados Unidos estaba acercando sus buques de guerra a Irán "por si acaso" quisiera tomar medidas.

"Tenemos una enorme flota dirigiéndose en esa dirección y tal vez no tengamos que usarla", aseveró el líder estadounidense.

Un oficial de la Marina de Estados Unidos, que habló bajo condición de anonimato para discutir movimientos militares, señaló el jueves que el portaaviones USS Abraham Lincoln y otros buques de guerra que viajaban con él se encontraban en el océano Índico.

Trump mencionó también las múltiples rondas de conversaciones que los funcionarios estadounidenses han mantenido con Irán acerca de su programa nuclear antes de que Israel lanzara una guerra de 12 días contra su rival en junio, en la que la aviación militar de Washington participó bombardeando instalaciones nucleares iraníes. Además, el presidente amenazó a Teherán con una acción militar que haría que las anteriores ofensivas de la Casa Blanca contra el enriquecimiento de uranio "parezcan insignificantes".

Nervios en las aerolíneas

La tensión ha hecho que al menos dos aerolíneas europeas suspendan algunos vuelos a la región.

Air France canceló dos trayectos de ida y vuelta entre París a Dubái, la capital de Emiratos Árabes Unidos, durante el fin de semana y afirmó que "sigue de cerca los acontecimientos en Oriente Medio en tiempo real y monitorea continuamente la situación geopolítica en los territorios a los que vuela y los que sobrevuelan sus aviones para garantizar el más alto nivel de seguridad y protección en el vuelo". Sus servicios en Dubái se reanudarán más tarde el sábado.

Además, la luxemburguesa Luxair anunció que retrasaba 24 horas un vuelo de Luxemburgo a Dubái "a la luz de las tensiones e inseguridad que afectan el espacio aéreo de la región, y en línea con las medidas tomadas por otras aerolíneas".

En declaraciones a The Associated Press, Luxair apuntó que estaba siguiendo los acontecimientos y que "se tomará una decisión sobre si el vuelo operará mañana en base a la evaluación continua".

La información de llegadas en el aeropuerto internacional de Dubái también mostraba la cancelación de vuelos del sábado procedentes de Ámsterdam de las compañías holandesas KLM y Transavia. Las aerolíneas no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Algunos vuelos de KLM a Tel Aviv, Israel, también fueron cancelados el viernes y el sábado, según rastreadores de vuelos online.

Suben los fallecidos y arrestos

Aunque hace días que no hay nuevas movilizaciones en Irán, la cifra de víctimas mortales reportada por activistas ha seguido aumentando a medida que llega la información, pese al bloqueo de internet más completo en la historia del país y que dura ya más de dos semanas.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, indicó el sábado que el número de muertos es de 5.200, y se espera que siga aumentando. Más de 40.879 personas han sido arrestadas, agregó.

Las cifras del grupo han sido precisas en disturbios anteriores. El colectivo depende de una red de activistas sobre el terreno para verificar los decesos.

El número de fallecidos supera al de cualquier otra ronda de protestas o disturbios en la República Islámica en décadas, y recuerda el caos que rodeó la Revolución Islámica en 1979.

El gobierno de Irán ofreció su primer conteo de oficial de víctimas el miércoles, que apuntó que 3.117 personas murieron, de las cuales 2.427 eran civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, y al resto los calificó como "terroristas". En el pasado, la teocracia ha subestimado o no ha informado de los decesos en disturbios.

La agencia activista también aumentó el total de personas arrestadas a 40.879 — un salto significativo desde las más de 27.700 personas en su actualización anterior.

Ha habido temores de que Irán pueda aplicar la pena de muerte a los manifestantes arrestados, como lo ha hecho en el pasado.

Funcionarios judiciales iraníes han llamado a algunos de los detenidos "mohareb" — o "enemigos de Dios" — un cargo que conlleva la pena de muerte. Se había utilizado junto con otros cargos para llevar a cabo ejecuciones masivas en 1988 que al parecer mataron al menos a 5.000 personas.

En una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Irán celebrada en Ginebra el viernes, Volker Türk, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, expresó su preocupación por "declaraciones contradictorias de las autoridades iraníes sobre si los detenidos en relación con las protestas pueden ser ejecutados".

Dijo que Irán "sigue siendo uno de los principales estados ejecutores del mundo", con al menos 1.500 personas ejecutadas el año pasado — un aumento del 50% respecto a 2024.