Guardia Revolucionaria de Irán: un poder en la sombra

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — La Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán se ha convertido en una fuerza poderosa dentro de la teocracia del país, respondiendo únicamente a su líder supremo, supervisando su arsenal de misiles balísticos y lanzando ataques en el extranjero.

La fuerza estuvo en bajo los reflectores el jueves cuando la Unión Europea decidió declararla una organización terrorista debido a su participación en la sangrienta represión de las protestas nacionales en Irán a principios de este mes.

Esto es lo que se debe saber sobre la Guardia.

Nacida de una revolución

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Guardia surgió de la Revolución Islámica de Irán de 1979 como una fuerza destinada a proteger el gobierno supervisado por clérigos chiíes del país y más tarde se consagró en su Constitución. Operó en paralelo a las fuerzas armadas regulares de Irán, ganando prominencia y poder durante una larga y ruinosa guerra con Irak en la década de 1980.

Aunque enfrentó una posible disolución tras la guerra, el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei le otorgó facultades para expandirse en la empresa privada, permitiendo que la fuerza prosperara.

La Guardia dirige una enorme empresa de construcción llamada Khatam al-Anbia y tiene empresas que también construyen carreteras, gestionan puertos, operan redes de telecomunicaciones e incluso ofrecen cirugía ocular con láser.

Operaciones extranjeras son clave para la Guardia

La Fuerza Quds expedicionaria de la Guardia fue clave en la creación de lo que Irán describe como su "Eje de Resistencia" contra Israel y Estados Unidos. Apoyó al expresidente sirio Bashar Assad, al grupo político-paramilitar Hezbollah de Líbano, a los rebeldes hutíes de Yemen y a otros grupos en la región, ganando poder tras la invasión de Irak liderada por Estados Unidos en 2003.

Autoridades estadounidenses afirman que la Guardia Revolucionaria enseñó a los milicianos iraquíes a fabricar y plantar bombas altamente mortales en carreteras contra las tropas estadounidenses allí. Se cree que la Fuerza Quds, así como las agencias de inteligencia iraníes, han contratado bandas criminales y otros para atacar a disidentes y enemigos percibidos de Irán en el extranjero.

Desde la última guerra entre Israel y Hamás, Israel ha arrestado a ciudadanos a los que ha acusado de recibir órdenes de Irán para vigilar objetivos o realizar actos de vandalismo. Irán ha negado estar involucrado en esos complots. También se cree que la Guardia está fuertemente involucrada en el contrabando en todo el Oriente Medio.

Brazo de inteligencia de la Guardia está vinculado a arrestos de extranjeros

La Guardia también opera sus propios servicios de inteligencia y ha estado detrás de una serie de arrestos y condenas de ciudadanos con doble nacionalidad y aquellos con vínculos occidentales bajo cargos de espionaje en audiencias cerradas.

Naciones occidentales y otros señalan que Irán usa a esos prisioneros como fichas de negociación, particularmente en los diálogos sobre su programa nuclear.

Guerra contra Israel ejerce nueva presión sobre la Guardia

El cuidadosamente elaborado "Eje de Resistencia" de la Guardia ha enfrentado su mayor desafío tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza. El grupo miliciano palestino Hamás es uno de los respaldados por Irán. Israel sigue combatiendo a Hamás en Gaza incluso al tiempo que ha atacado a otros grupos respaldados por Irán, diezmando a Hezbollah y atacando repetidamente a los hutíes en Yemen.

En Siria, el gobierno de Assad cayó en diciembre de 2024, quitándole a Teherán y a la Guardia un aliado clave. Israel e Irán intercambiaron fuego de misiles, algo supervisado por la Guardia.

En junio, Israel lanzó una campaña masiva de ataques aéreos contra Irán. En su primer día, esos ataques mataron a altos generales de la Guardia, sumiendo a la fuerza en el caos. Los ataques israelíes también destruyeron sitios de misiles balísticos y lanzadores, así como sistemas de defensa aérea operados por la Guardia.

Represión de las recientes protestas

En Irán, una de las principales formas en que su teocracia puede sofocar las protestas es a través del Basij, el brazo totalmente voluntario de la Guardia.

Videos de las protestas que comenzaron el 28 de diciembre muestran a miembros del Basij portando armas largas, porras y pistolas de perdigones. Se ha visto a sus fuerzas golpeando a manifestantes y persiguiéndolos por las calles. Un conocido comandante del Basij incluso apareció en la televisión estatal para advertir a los padres que mantuvieran a sus hijos en casa, e hizo un llamado a los miembros de la fuerza para reunirse para sofocar las protestas.