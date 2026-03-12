logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES DE CELEBRAR!

Fotogalería

¡FELICES DE CELEBRAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Guerra en Medio Oriente tendrá efecto corto en México: Hacienda

El IEPS se utiliza para ajustar precios de gasolina y diésel y evitar alzas por la guerra.

Por El Universal

Marzo 12, 2026 05:57 p.m.
A
Guerra en Medio Oriente tendrá efecto corto en México: Hacienda

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- La guerra entre

Estados Unidos
e Irán

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


tendrá "efecto corto" sobre la economía mexicana, dijo el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador.
Consideró que en el país se debe tomar con "mucha tranquilidad" lo que sucede en el mercado del petróleo porque tenemos mecanismos para aminorar el impacto en los combustibles.
En entrevista el término de la presentación de la Convocatoria de la Misión Comercial de México a Canadá, el secretario de Hacienda dijo que existe un mecanismo para ajustar los precios de las gasolinas y el diésel.
Ello porque el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se usa para reducir los impactos de las variaciones en los precios.
En respuesta a si se aplicará ese mecanismo para evitar alzas en el diésel dijo: "Es el mecanismo que existe desde el 2019, entonces sigue vigente y operará conforme a las reglas establecidas...El mecanismo existe, es muy claro, muy transparente y se activa adecuando las variables del mercado".
Por lo que afirmó que "no debería haber alguna preocupación al respecto" por el incremento de los petroprecios y las posibles afectaciones en México.
El secretario de Hacienda admitió que el alza del crudo tiene dos posibles efectos para el país un incremento de los ingresos petroleros y, por otro lado, un posible ajuste a los estímulos fiscales para amortiguar presiones sobre los energéticos.
Este jueves el mercado petrolero llevó el precio del West Texas Intermediate a más de 95 dólares por barril, en tanto que el Brent rebasó los 100 dólares, lo que significó un aumento de más de 9%, para ambos tipos de crudo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Guerra en Medio Oriente tendrá efecto corto en México: Hacienda
Guerra en Medio Oriente tendrá efecto corto en México: Hacienda

Guerra en Medio Oriente tendrá efecto corto en México: Hacienda

SLP

El Universal

El IEPS se utiliza para ajustar precios de gasolina y diésel y evitar alzas por la guerra.

Irán responde a Donald Trump sobre su participación en el Mundial
Irán responde a Donald Trump sobre su participación en el Mundial

Irán responde a Donald Trump sobre su participación en el Mundial

SLP

El Universal

La selección iraní cuestiona la seguridad ofrecida por el país anfitrión del Mundial.

Ataque en Universidad de Virginia deja un muerto y dos heridos
Ataque en Universidad de Virginia deja un muerto y dos heridos

Ataque en Universidad de Virginia deja un muerto y dos heridos

SLP

EFE

Mohamed Jalloh, exmiembro de la Guardia Nacional, fue abatido por la policía tras el tiroteo

Nuevo líder de Irán desafía a EU y pide cerrar Ormuz
Nuevo líder de Irán desafía a EU y pide cerrar Ormuz

Nuevo líder de Irán desafía a EU y pide cerrar Ormuz

SLP

EFE

Por el estratégico estrecho pasa el 20 % del petróleo mundial