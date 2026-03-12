Guerra en Medio Oriente tendrá efecto corto en México: Hacienda

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- La guerra entre

tendrá "" sobre la economía mexicana, dijo el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador.Consideró que en el país se debe tomar con "" lo que sucede en elporque tenemospara aminorar el impacto en los combustibles.En entrevista el término de la presentación de lade lade, el secretario de Hacienda dijo que existe unpara ajustar los precios de lasy elEllo porque elsobre) se usa para reducir los impactos de las variaciones en los precios.En respuesta a si se aplicará esepara evitar alzas en eldijo: "Es elque existe desde el, entonces sigue vigente y operará conforme a las...Elexiste, es muy claro, muy transparente y se activa adecuando las variables del mercado".Por lo que afirmó que "no debería haber alguna preocupación al respecto" por elde losy las posibles afectaciones en México.El secretario de Hacienda admitió que eltiene dos posibles efectos para el país unde losy, por otro lado, un posible ajuste a los estímulos fiscales para amortiguar presiones sobre los energéticos.Este jueves el mercado petrolero llevó el precio delpor barril, en tanto que el Brent rebasó los 100 dólares, lo que significó un aumento de más de 9%, para ambos tipos de crudo.