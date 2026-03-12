Guerra en Medio Oriente tendrá efecto corto en México: Hacienda
El IEPS se utiliza para ajustar precios de gasolina y diésel y evitar alzas por la guerra.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- La guerra entreEstados Unidos e Irán
tendrá "efecto corto" sobre la economía mexicana, dijo el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador.
Consideró que en el país se debe tomar con "mucha tranquilidad" lo que sucede en el mercado del petróleo porque tenemos mecanismos para aminorar el impacto en los combustibles.
En entrevista el término de la presentación de la Convocatoria de la Misión Comercial de México a Canadá, el secretario de Hacienda dijo que existe un mecanismo para ajustar los precios de las gasolinas y el diésel.
Ello porque el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se usa para reducir los impactos de las variaciones en los precios.
En respuesta a si se aplicará ese mecanismo para evitar alzas en el diésel dijo: "Es el mecanismo que existe desde el 2019, entonces sigue vigente y operará conforme a las reglas establecidas...El mecanismo existe, es muy claro, muy transparente y se activa adecuando las variables del mercado".
Por lo que afirmó que "no debería haber alguna preocupación al respecto" por el incremento de los petroprecios y las posibles afectaciones en México.
El secretario de Hacienda admitió que el alza del crudo tiene dos posibles efectos para el país un incremento de los ingresos petroleros y, por otro lado, un posible ajuste a los estímulos fiscales para amortiguar presiones sobre los energéticos.
Este jueves el mercado petrolero llevó el precio del West Texas Intermediate a más de 95 dólares por barril, en tanto que el Brent rebasó los 100 dólares, lo que significó un aumento de más de 9%, para ambos tipos de crudo.
