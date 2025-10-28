Gustavo Petro acusa a Estados Unidos de intentar invadir Colombia con bombardeos

RIAD, Arabia Saudita, octubre 28 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró que es "absolutamente ineficaz" lanzar misiles contra supuestas lanchas que transportan alijos de droga, en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, al sostener que detrás de esas acciones está el interés de Estados Unidos de quedarse con el petróleo de Venezuela.

"No hay necesidad de tirar misiles, es absolutamente ineficaz y no parece estar dirigida esa acción realmente a incautar cocaína, sino a una invasión que también es absurdamente ilegal y tiene más como objetivo el petróleo que defender a la sociedad norteamericana de drogas ilícitas", afirmó el mandatario desde Arabia Saudita, donde inició gira por varias naciones de Medio Oriente.

Poco antes, y en un mensaje desde su red social de X, Petro se refirió a este tema al sostener que los bombardeos "rompen los tratados internacionales" y al reiterar que el uso de misiles es injustificable y crea una desigualdad de fuerzas.

"Yo he incautado 2.700 toneladas de cocaína en el Caribe y en el Pacífico, con nuestra Armada Nacional y nuestra fuerza pública, y con ayuda de las inteligencias policiales de Europa, el mundo árabe y Estados Unidos", escribió.

El mandatario, un permanente crítico de las acciones emprendidas en Washington que movilizó buques de guerra a aguas del Caribe y el Pacífico para crear un cerco al tráfico de drogas y que en esa arremetida ha destruido varias embarcaciones y acabado con la vida de más de una veintena de personas, reiteró que en perspectiva es más peligroso el fentanilo que la cocaína.

"Está 30 veces más peligroso el fentanilo que la cocaína y, por tanto, el esfuerzo de Estados Unidos debería ser 30 veces mayor frente al fentanilo que frente a la cocaína. La única diferencia es que el fentanilo no sirve de excusa para invadir a América Latina, dado que no lo producimos y la cocaína sí. Es un instrumento para controlar los gobiernos de América Latina", afirmó Petro, en su declaración en Riad.

El mandatario, su esposa, uno de sus hijos y uno de sus ministros fueron incluidos la semana pasada en la Lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bajo sospechas de nexos con el narcotráfico.

"Al ser yo independiente y soberano como buen hijo de Bolívar, pues se me castiga tratando de que los demás presidentes latinoamericanos bajen la cabeza", aseguró el mandatario, frente a su caso.