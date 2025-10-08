logo pulso
Gustavo Petro denuncia ataque a embarcación colombiana en Caribe

Presidente colombiano acusa a EE.UU. de atacar embarcación con connacionales

Por AP

Octubre 08, 2025 07:09 p.m.
BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró el miércoles que tiene indicios de que la cuarta pequeña embarcación atacada por Estados Unidos en aguas frente a Venezuela era de origen colombiano y transportaba a sus connacionales.

"Se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe. Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior", aseguró Petro en la red social X, sin mostrar pruebas ni aclarar cuántos de los ocupantes de la embarcación eran colombianos. "Espero que aparezcan sus familias y denuncien", agregó.

The Associated Press pidió información adicional a la Presidencia de Colombia y al Ministerio de Defensa sobre la denuncia del presidente sin obtener respuesta de inmediato.

El gobierno del presidente Donald Trump informó que ordenó el ataque a una embarcación el 3 de octubre, asegurando que traficaba narcóticos y que sus ocupantes eran "narcoterroristas". El reporte indicó que cuatro hombres murieron en el ataque, sin especificar sus nacionalidades ni ofrecer ningún otro detalle sobre su identidad.

Tampoco señaló a qué organización pertenecían, tras la designación de varios cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras por parte de Estados Unidos.

Estados Unidos ha justificado su despliegue militar en aguas del Caribe frente a las costas venezolanas como una forma de atacar a los narcotraficantes.

El gobierno de Nicolás Maduro ha dicho repetidamente que Venezuela no es un participante clave en el tráfico de drogas global. Entre tanto, ha buscado incorporar a voluntarios civiles armados para que se preparen ante una supuesta amenaza de agresión extranjera.

El mandatario venezolano asegura que la principal ruta de exportación de cocaína es el Pacífico y únicamente el 5% de la droga que se produce en Colombia "intenta" pasar por el Caribe venezolano.

Petro ha calificado como "asesinatos" los ataques estadounidenses a las embarcaciones que han salido supuestamente cargadas de droga de las cosas venezolanas y ha dicho que no prestaría su territorio ante una eventual invasión a Venezuela.

