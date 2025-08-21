logo pulso
Lesionados, 11 trabajadores en choque sobre la 57

Lesionados, 11 trabajadores en choque sobre la 57

Guterres pide a Venezuela y EU "resolver diferencias por medios pacíficos"

El presidente Maduro se prepara para enfrentar la creciente amenaza militar

Por EFE

Agosto 21, 2025 03:14 p.m.
A
António Guterres / Foto: Archivo

António Guterres / Foto: Archivo

El secretario general de la ONU, António Guterres, llamó este jueves a Estados Unidos y Venezuela a "resolver sus diferencias por medios pacíficos", tras hacerse público el envío de tres destructores estadounidenses con más de 4.000 marinos hacia las costas de Venezuela, que se espera lleguen en el fin de semana.

En la rueda de prensa diaria, la portavoz adjunta de Guterres, Daniela Gross, aseguró que Guterres "sigue muy de cerca" los últimos acontecimientos entre los Gobiernos de EE.UU. y de Venezuela, que han alcanzado un pico de tensión en los últimos días.

Guterres, según dijo la portavoz, "urge a los dos Gobiernos a desescalar las tensiones y ejercer la contención".

Preguntada más tarde si la movilización de destructores y soldados estadounidense hacia aguas de otro país constituía una violación a la carta de Naciones Unidas, la portavoz no quiso pronunciarse al respecto.

El anuncio de Estados Unidos, que se suma a la recompensa estadounidense ("mejorada" el pasado 8 de agosto) de 50 millones de dólares para quien ayude a capturar al presidente Nicolás Maduro, fue respondido por este último con la movilización de cuatro millones de milicianos para defender al país de las "amenazas" estadounidenses.

Hoy continuó la retórica contra Maduro desde el Gobierno de Trump: el director de la agencia antidrogas (DEA), Terry Cole, dijo a la cadena Fox que "Venezuela se ha convertido en un estado narcoterrorista que sigue colaborando con las FARC y el ELN de Colombia para enviar cantidades récord de cocaína desde Venezuela a los carteles mexicanos, que siguen entrando a Estados Unidos".

Ante el anuncio del despliegue militar desde EE.UU., Venezuela ha recibido el apoyo y la solidaridad de los países del ALBA (el bloque izquierdista latinoamericano), además de aliados como China o Irán.

