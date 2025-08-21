logo pulso
Huracán Erin avanza por la costa este

Por AP

Agosto 21, 2025 03:00 a.m.
A
Huracán Erin avanza por la costa este

El huracán Erin comenzó a fortalecerse nuevamente el miércoles mientras se acercaba a la costa central de Estados Unidos en el Atlántico, generando olas amenazantes que han obligado a cerrar playas desde las Carolinas hasta la ciudad de Nueva York.

Aunque es poco probable que Erin toque tierra a lo largo de la costa este antes de adentrarse de nuevo en el mar, su borde exterior con vientos de fuerza tropical se acercaba a las islas barrera de Carolina del Norte.

