Israel ampliará su ofensiva

Jerusalén.- El ejército israelí informó el miércoles que convocará a 60,000 reservistas con vistas a una operación militar ampliada en Ciudad de Gaza. Muchos palestinos que habitan en la urbe han optado por quedarse a pesar del peligro, temiendo que ningún lugar sea seguro en un territorio que enfrente escasez de alimentos, agua y otras necesidades.

La convocatoria de reservistas adicionales forma parte de un plan que el ministro de Defensa, Israel Katz, aprobó para iniciar una nueva fase de operaciones en algunas de las áreas más densamente pobladas de Gaza, señaló el Ejército israelí.

Grupos defensores de los derechos humanos advierten que una ofensiva ampliada podría agravar la crisis en la Franja de Gaza, donde la mayoría de los aproximadamente 2 millones de habitantes han sido desplazados, vastas áreas están en ruinas y la población enfrenta hambruna.

Un militar israelí —que habló a condición de guardar el anonimato, de conformidad con las regulaciones militares— señaló que los soldados operarán en partes de Ciudad de Gaza donde aún no han sido desplegados y en las que Israel cree que Hamás sigue activo. Las fuerzas israelíes en los barrios de Zeitoun y Jabaliya, un campamento de refugiados en el norte de la Franja de Gaza, ya preparan el terreno para la operación ampliada, que podría comenzar en cuestión de días.

Por otra parte, mediadores árabes y Hamás dijeron esta semana que los líderes del grupo armado palestino habían aceptado los términos de un alto el fuego propuesto de 60 días, aunque se han hecho anuncios similares en el pasado que no llevaron a una tregua duradera. Egipto y Qatar han dicho que esperan la respuesta de Israel.

En otro suceso , Israel dio la aprobación final a un controvertido proyecto de asentamiento al este de Jerusalén en la Cisjordania ocupada.