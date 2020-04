Guterres responde a Trump que "no es el momento" para cortar fondos a la OMS

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo este martes que ahora "no es el momento" para cortar fondos a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en respuesta a la decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de suspender la financiación al organismo.



"Una vez hayamos pasado la página de esta epidemia, debe haber un momento para mirar hacia atrás y comprender cómo surgió esta enfermedad y cómo propagó su devastación tan rápidamente en todo el mundo, y cómo todos los involucrados reaccionaron a la crisis", afirmó en un comunicado Guterres.



"Pero ahora -continuó- no es ese momento. Del mismo modo que no es ese momento, tampoco es el momento de reducir los recursos para las operaciones de la Organización Mundial de la Salud o cualquier otra organización humanitaria en la lucha contra el virus".



Este comunicado de Guterres sucede a la decisión anunciada por Trump este mismo martes en la Casa Blanca de suspender los fondos que recibe la OMS de Estados Unidos, su principal donante.



"Hoy ordeno a mi Gobierno suspender los fondos a la OMS mientras reviso su conducta para determinar el rol de la OMS y su grave mal manejo y encubrimiento de la expansión del coronavirus", anunció el mandatario.



Trump justificó su decisión por la oposición de la OMS al cierre de fronteras para combatir la propagación del virus, por no haber actuado antes y por haber no solo confiado, sino también "alabado", al Gobierno de China.



"Con el brote de la pandemia del COVID-19 tenemos serias dudas de se haya dado el mejor uso posible a la generosidad de EE.UU.", añadió, al recordar que Washington es el principal donante de la OMS y que aporta entre 400 y 500 millones de dólares al año.



Trump ya hizo público la semana pasada su descontento con la OMS por su gestión del coronavirus, pero reconoció que cortarle la financiación al organismo en plena pandemia no era, quizás, lo más oportuno.



Una semana después, a Trump no le ha temblado el pulso para tomar una decisión que recuerda a su salida de la Unesco, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del Acuerdo de París sobre el cambio climático o del pacto nuclear con Irán.