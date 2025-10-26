logo pulso
Hamás promete entregar armas si cesa ocupación israelí

Khalil al-Hayya de Hamás anuncia posible entrega de armas condicionada a cese de ocupación israelí

Por El Universal

Octubre 26, 2025 06:24 p.m.
A
Hamás promete entregar armas si cesa ocupación israelí

GAZA, Palestina, octubre 26 (ANSA/EL UNIVERSAL).- "Las armas de Hamás están ligadas a la existencia de la ocupación y la agresión israelíes, y si la ocupación terminara, estas armas serían entregadas al Estado", dijo el líder de Hamás, Khalil al-Hayya, en una entrevista con Al Jazeera.

En la charla abordó una variedad de temas, desde las opiniones del grupo sobre la futura gobernanza de Gaza hasta su voluntad de desarmarse.

El futuro de las armas explicó, aún se está discutiendo con otras facciones armadas y mediadores.

La versión completa se emitirá esta noche.

Hamás, afirmó el líder, no tiene reparos en ceder las responsabilidades administrativas de Gaza a cualquier organismo nacional palestino y también desea que se celebren elecciones en toda Palestina.

"Aceptamos a las fuerzas de la ONU como observadores fronterizos y supervisores del alto el fuego en Gaza", declaró.

En cuanto a la entrega de los cuerpos de los rehenes israelíes que aún no han sido devueltos, indicó que hoy se ingresará a nuevas zonas para buscar los cuerpos.

Finalmente, en cuanto a la cantidad de ayuda que ingresa a la Franja de Gaza, al-Hayya expresó su descontento y pidió a los mediadores que intervengan.

Gaza, calculó, necesita 6.000 camiones al día, no solo 600, y añadió que, según Hamás, Israel sigue retrasando la entrada de la ayuda.

SLP

El Universal

