PAN Inicia gira por Universidades para conectar con jóvenes

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- A una semana del relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, presidente nacional del partido, reiteró su llamado a las y los mexicanos a sumarse al blanquiazul para juntos defender a la patria, a las familias mexicanas y a la libertad, frente a un gobierno que "ha concentrado el poder y debilitado las instituciones que protegen a la gente".

Romero Herrera adelantó que esta semana el PAN iniciará una gira nacional por universidades para escuchar y dialogar con las y los jóvenes de todo el país, comenzando en Jalisco y Querétaro, con el objetivo de construir junto a ellos una agenda ciudadana basada en libertad, oportunidades y participación.

"Nuestra nueva era empieza con los jóvenes. Queremos que se involucren, que participen y que tomen decisiones. El PAN se abre a las nuevas generaciones porque son ellas las que van a transformar el país".

Aseguró que el relanzamiento del PAN marcó un hecho histórico con más de 25 mil personas reunidas en el Ángel de la Independencia, en un mensaje de unidad, esperanza y participación ciudadana:

"El PAN volvió a llenar las calles con miles de familias, jóvenes y simpatizantes que quieren defender a México. Esa es la verdadera fuerza ciudadana. Morena ni siquiera quiso referirse a esa movilización, porque saben que cuando la gente despierta, el poder absoluto se tambalea", advirtió.

En un comunicado, el dirigente panista destacó que el nuevo PAN abre sus puertas por completo a las y los ciudadanos para afiliarse y participar como candidatas y candidatos en los próximos procesos electorales.

"Por primera vez, el PAN permitirá que cualquier persona pueda afiliarse y registrarse como candidata o candidato desde una aplicación digital, sin trámites ni barreras, marcando el inicio de un partido verdaderamente abierto, moderno y ciudadano".

Romero Herrera subrayó que en los primeros días, miles de personas ya han descargado la aplicación del PAN y comenzado su proceso de afiliación, reflejando el entusiasmo de una nueva generación que quiere participar activamente en la vida pública.

"La respuesta ha sido impresionante. Cada nuevo registro es una voz que se suma a defender a México, a la Patria, a las familias mexicanas y a la libertad que hoy está en riesgo", subrayó.

Jorge Romero reafirmó el compromiso del PAN con los valores que lo inspiran desde su origen:

"Todo va hacia el 2027. Vamos a defender a México y a reconstruir todo lo que este régimen ha destruido. Patria, Familia y Libertad. Defenderemos a México desde Acción Nacional. Este PAN nuevo no solo se abre: se compromete, escucha y actúa. Porque cuando la Patria está en peligro, el PAN está en pie", concluyó.