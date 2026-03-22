Hawái sufre una de sus peores inundaciones

Honolulu.- Mientras Hawái sufre sus peores inundaciones en más de 20 años, las autoridades están ordenando evacuaciones en las zonas más afectadas después de que cayeran lluvias sobre un suelo ya saturado por aguaceros de hace una semana y surgían pronósticos de aún más precipitación.

Aguas lodosas cubrieron vastas extensiones de la costa norte de Oahu, una comunidad mundialmente conocida por el surfismo. Las aguas embravecidas levantaron casas y autos y motivaron órdenes de evacuación para 5.500 personas al norte de Honolulu. Las autoridades advirtieron que una presa de 120 años podría romperse. El servicio meteorológico emitió una alerta por inundaciones repentinas el sábado en la mañana, advirtiendo que unas lluvias leves podrían tornarse intensas en algunos lugares.

El gobernador Josh Green señaló que el costo de la tormenta podría superar los 1.000 millones de dólares, incluidos daños a aeropuertos, escuelas, carreteras, viviendas de la gente y un hospital de Maui en Kula.

"Esto va a tener graves consecuencias para nosotros como estado", declaró Green en una conferencia de prensa.

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La mayor parte del estado estaba bajo vigilancia por inundaciones, y Haleiwa y Waialua, en el norte de Oahu, estaban bajo una advertencia de inundación repentina, según el Servicio Meteorológico Nacional.