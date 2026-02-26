Hillary Clinton declara ante Congreso que desconoce delitos de Epstein

WASHINGTON (AP) — La exsecretaria de Estado Hillary Clinton indicó el jueves ante legisladores de la Cámara de Representantes federal en Nueva York que no tenía conocimiento de los delitos de Jeffrey Epstein ni de Ghislaine Maxwell, al iniciar dos días de declaraciones bajo juramento que también incluirán al expresidente Bill Clinton.

"No tenía idea de sus actividades delictivas. No recuerdo haberme encontrado nunca con el señor Epstein", afirmó Hillary Clinton en una declaración inicial que compartió en redes sociales.

Las declaraciones a puerta cerrada en Chappaqua, la ciudad natal de los Clinton --una aldea por lo general tranquila al norte de la ciudad de Nueva York--, se producen tras meses de tensos intercambios entre la otrora poderosa pareja demócrata y la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos. Será la primera vez que se obliga a un expresidente a testificar ante el Congreso.

Aun así, la exigencia de rendición de cuentas por los abusos de Epstein contra niñas menores de edad se ha convertido en una fuerza casi imparable en el Capitolio y más allá.

El presidente Donald Trump, un republicano que ha expresado pesar porque se obligue a los Clinton a testificar, cedió el año pasado a la presión para publicar archivos del caso de Epstein, quien se suicidó en una celda de una cárcel de Nueva York en 2019 cuando esperaba juicio. Los Clinton también aceptaron testificar después que el panel de Supervisión rechazara sus ofrecimientos de presentar declaraciones juradas y su presidente, el representante James Comer, republicano de Kentucky, amenazara con presentar cargos por desacato penal al Congreso en su contra.

"Como toda persona decente, me ha horrorizado lo que hemos sabido sobre sus delitos", añadió Hillary Clinton en su declaración inicial.

Ella había dicho que su esposo había volado con Epstein en viajes benéficos, pero que no recordaba haber conocido a Epstein. Sí había interactuado con Maxwell, exnovia y confidente de Epstein, en conferencias organizadas por la Fundación Clinton.

Maxwell, una socialité británica, también asistió a la boda de su hija, Chelsea Clinton, en 2010.

Republicanos disfrutan oportunidad de interrogar a los Clinton

Bill Clinton, sin embargo, se ha convertido en un objetivo principal para los republicanos en medio de la disputa política sobre quién recibe el mayor escrutinio por sus vínculos con Epstein.

Varias fotos del expresidente se incluyeron en el primer lote de archivos de Epstein publicado por el Departamento de Justicia en enero, entre ellas varias en que aparece con mujeres cuyos rostros fueron censurados. Clinton no ha sido acusado de irregularidades en su relación con Epstein.

Comer también ha señalado el trabajo de Hillary Clinton como secretaria de Estado para abordar la trata sexual como otra razón para insistir en su declaración. Clinton defendió su labor para enfrentar la trata sexual en todo el mundo y sostuvo que sigue siendo importante ayudar a los millones de sobrevivientes de la trata sexual.

La investigación de la comisión también ha buscado entender por qué el Departamento de Justicia, bajo gobiernos anteriores, no procuró presentar más cargos contra Epstein tras un acuerdo de 2008 en que se declaró culpable de cargos estatales en Florida por solicitar prostitución a una menor de edad, pero evitó cargos federales.

Hillary Clinton acusó a Comer de dirigir una pesquisa unilateral que no ha hecho rendir cuentas a Trump ni a otros funcionarios republicanos.

"Este fracaso institucional está diseñado para proteger a un partido político y a un funcionario público", manifestó.

Aun así, durante años han circulado teorías conspirativas, especialmente en la derecha, en torno a los Clinton y sus conexiones con Epstein y Maxwell, quien sostiene que fue condenada injustamente. Los republicanos desde hace tiempo han querido presionar a los Clinton para obtener respuestas.

Comer prometió largas jornadas de interrogatorio para ambos Clinton.

"Tenemos muchas preguntas, y el propósito de toda la investigación es tratar de entender muchas cosas sobre Epstein", dijo a los reporteros fuera del centro de convenciones donde se realizaban las declaraciones. "¿Cómo acumuló tanta riqueza? ¿Cómo pudo rodearse de algunos de los hombres más poderosos del mundo?"

Demócratas piden que Trump testifique

Los demócratas, ahora encabezados por una nueva generación de políticos, han priorizado la transparencia en torno a Epstein por encima de defender a los antiguos líderes de su partido. Varios legisladores demócratas se unieron a los republicanos en el panel de Supervisión para impulsar el mes pasado los cargos por desacato al Congreso contra los Clinton. Varios indicaron que no tenían relación con los Clinton y que no les debían lealtad.

El congresista Robert Garcia, de California, el principal demócrata en el panel de Supervisión, también pidió que Trump testifique en la investigación el jueves. Argumentó que la comparecencia de Bill Clinton sienta un precedente que debería aplicarse también a Trump.

"Hagamos que el presidente Trump comparezca ante nuestro comité para responder las preguntas que se están haciendo en todo este país por parte de los sobrevivientes", subrayó Garcia.

Comer había dicho previamente que la comisión no puede tomar declaración a Trump porque es el presidente en funciones.

Aun así, los demócratas también vienen de un esfuerzo esta semana por confrontar a Trump sobre el manejo de los archivos de Epstein por parte de su gobierno, al llevar como invitadas al discurso del Estado de la Unión de Trump a mujeres que sobrevivieron a los abusos de Epstein. Incluso demócratas de alto rango, como la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, de California, dijeron que era apropiado que la comisión entrevistara a cualquiera, incluido el expresidente, que estuviera conectado con Epstein.

"Queremos escuchar a todos", dijo Pelosi, que añadió que no veía por qué se estaba entrevistando a Hillary Clinton y que era importante "creerles a los sobrevivientes".