Historia de líderes militares ascendidos al poder desde las filas del ejército

JOHANNESBURGO (AP) — Las semanas de protestas lideradas por la Generación Z en Madagascar, motivadas por la escasez de energía y agua, se intensificaron y condujeron a un golpe de Estado militar que obligó al presidente, Andry Rajoelina, a exiliarse. Un oficial del ejército, el coronel Michael Randrianirina, tomó posesión como el nuevo líder de la nación del océano Índico.

Pero el coronel no es el primero en la historia en ascender de los cuarteles hasta el palacio presidencial.

A continuación, otros cinco líderes militares que siguieron una trayectoria similar:

Myanmar — Min Aung Hlaing

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tras décadas de ascenso gradual y deliberado en las filas del ejército de Myanmar, Min Aung Hlaing fue nombrado en 2010 jefe del Estado Mayor del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, el tercer cargo más alto en la jerarquía militar. Un año después, ascendió a Comandante en Jefe y pasó la siguiente década consolidando su poder e influencia.

Antes de su jubilación obligatoria en julio de 2021, Min Aung Hlaing tomó el poder mediante un golpe de Estado en febrero de ese año, declaró el estado de emergencia, transfirió todo el poder del Estado a su persona y estableció un gobierno militar, el Consejo de Administración del Estado. Desde entonces, ha gobernado Myanmar bajo diversos títulos. La junta militar anunció planes para celebrar elecciones generales para fin de año.

Uganda — Idi Amin

Idi Amin comenzó su carrera militar como cocinero y sirvió en el ejército colonial británico. Tras la independencia de Uganda en 1962 ascendió rápidamente en el escalafón militar bajo la tutela del presidente Milton Obote hasta convertirse en comandante del ejército. En enero de 1971, con Obote en Singapur para asistir una cumbre de la Commonwealth, Amin tomó el control en un golpe de Estado militar. Obote huyó a la vecina Tanzania después del alzamiento, que fue el resultado de la creciente enemistad política y personal entre los dos hombres.

En un primer momento, los ugandeses dieron la bienvenida al ascenso al poder de Amin, quien prometió liberar a los prisioneros políticos y restaurar la democracia. Pero su régimen se convirtió rápidamente en una brutal dictadura brutal caracterizada por la violencia y los abusos de los derechos humanos.

Amin fue derrocado en abril de 1979 por una fuerza invasora formada por el ejército tanzano y rebeldes ugandeses.

Turquía — Kenan Evren

Kenan Evren comenzó su carrera como oficial en una academia y tardó varias décadas en alcanzar el rango más alto, general, sirviendo como jefe del Estado Mayor. Lideró un alzamiento militar en septiembre de 1980 después de meses de violencia entre insurgentes de izquierdas y de derechas que estuvieron a punto de llevar al país a una guerra civil.

Como líder del golpe de Estado, asumió la presidencia y reescribió la Constitución para garantizar el poder político del ejército. Los militares disolvieron el Parlamento y gobernaron mediante un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por Evren, que rigió la nación como un dictador.

Su período de gobierno militar único terminó cuando asumió formalmente el título de séptimo presidente de Turquía en noviembre de 1982, después de un referéndum que aprobó la nueva Constitución, y ostentó el cargo hasta noviembre de 1989.

En 2012, fue juzgado por liderar el golpe de Estado y más tarde fue sentenciado a cadena perpetua por crímenes contra el Estado.

Ghana — Jerry Rawlings

Jerry Rawlings ascendió al poder gracias a dos golpes militares, en junio de 1979 y en diciembre de 1981, antes de convertirse en un presidente elegido democráticamente.

Rawlings, piloto de la Fuerza Aérea de Ghana, se hizo conocido por el exitoso primer alzamiento que lideró. Ocupó brevemente el cargo de gobernante, antes de ceder el poder.

En un segundo motín en 1981, derrocó al gobierno civil y comandó la dictadura militar del Consejo Provisional de Defensa Nacional a principios de la década de 1990. Tras la redacción de una nueva Constitución en 1992, fue elegido presidente democráticamente y ocupó el cargo durante dos mandatos de cuatro años, entre enero de 1993 y enero de 2001.

Su legado es complejo, con elogios por sus reformas económicas y críticas por los abusos a los derechos humanos, que incluyeron detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

Chile — Augusto Pinochet

Augusto Pinochet era un militar de carrera que ascendió en el escalafón y fue nombrado Comandante en Jefe del ejército por el presidente de Chile, Salvador Allende, en agosto de 1973.

Al mes siguiente, Allende, el presidente socialista elegido en las urnas, fue derrocado en un sangriento golpe de Estado liderado por Pinochet. El ejército rodeó y bombardeó el palacio presidencial, La Moneda, donde Allende permaneció hasta su muerte por suicidio.

El ejército impuso una junta en la que Pinochet se erigió como su único líder antes de instituir una cruel dictadura de 17 años. Hasta 1990, los chilenos vivieron un período marcado por los abusos sistemáticos a los derechos humanos y la implementación de políticas económicas radicales de libre mercado.