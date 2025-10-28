Hombre de India apuñala a pasajeros con tenedor en vuelo desviado a Boston
Arrestan a individuo por incidente en vuelo Lufthansa con apuñalamiento a pasajeros
BOSTON (AP) — Un hombre de India apuñaló a dos adolescentes con un tenedor, abofeteó a una pasajera y a un miembro de la tripulación y simuló dispararse a sí mismo durante un vuelo internacional, informaron las autoridades.
El vuelo de Lufthansa de Chicago a Fráncfort, Alemania, el sábado fue desviado a Boston, donde el hombre de 28 años fue arrestado y acusado de un cargo de asalto con un arma peligrosa.
Según la fiscalía federal, un pasajero de 17 años se despertó para encontrar al hombre de pie sobre él. El hombre lo apuñaló en la clavícula con un tenedor y luego apuñaló a otro joven de 17 años en la cabeza, causándole una laceración.
El hombre, que ingresó a Estados Unidos con una visa de estudiante, no tiene un estatus migratorio legal, informaron autoridades.
No había información sobre el caso en el sistema judicial federal, incluyendo si el sujeto tenía un abogado, y la fiscalía federal no respondió a una solicitud de más detalles.
