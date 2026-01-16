Homenajeó Cuba a 32 militares muertos

LA HABANA.- Los restos de los 32 militares fallecidos en Venezuela durante la operación estadounidense para capturar al expresidente Nicolás Maduro llegaron el jueves a Cuba en el marco de dos días de honores fúnebres que congregaron a decenas de millas de personas en las calles.

Las urnas con las cenizas de los militares fueron bajadas de una aeronave de Cubana de Aviación por soldados con guantes blancos y recibidas por el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, en un acto en el aeropuerto de La Habana.

Estaban presentes el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, de uniforme y en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y el líder Raúl Castro.

"Los recibimos con profundo orgullo y eterno compromiso porque sabemos que la muerte no derrota a quienes caen con el fusil en la mano defendiendo una causa justa", sostuvo Álvarez Casas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Reafirmamos que si algo ha demostrado esta dolorosa página de la historia es que el imperialismo podrá tener armas más sofisticadas, podrá disponer de inmensas riquezas materiales, podrá comprar la mente de los vacilantes, pero hay algo que jamás podrá comprar: la dignidad del pueblo cubano", aseveró el funcionario.

A lo largo de los más de 18 kilómetros que separan el aeropuerto de la Plaza de la Revolución millas de personas se apostaron con banderas y carteles para rendirles homenaje mientras la caravana de jeeps descapotados pasaba en solemne silencio.