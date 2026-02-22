Hong Kong presenta plan de reasentamiento

Hong Kong.- Las autoridades de Hong Kong presentaron el sábado su plan de reasentamiento para las miles de personas desplazadas por el incendio más letal en décadas el pasado noviembre, y propusieron a las víctimas la recompra de sus derechos de propiedad.

Hace casi tres meses, un enorme incendio se propagó por siete edificios de apartamentos en Wang Fuk Court y, desde entonces, sus antiguos ocupantes han vivido con la incertidumbre de cuándo encontrarán un lugar al que puedan volver a llamar hogar.

Muchos se están adaptando a sus nuevas vidas en casas temporales, repartidas por varios distritos, mientras el gobierno ofrece subsidios de alquiler para ayudar a los propietarios a alquilar alojamientos a corto plazo.

Las autoridades anunciaron en una conferencia de prensa el sábado que los propietarios de los siete edificios pueden vender sus derechos de propiedad a cambio de dinero en efectivo para conseguir el alojamiento que elijan o comprar un departamento bajo una política gubernamental específica. Los residentes que prefieren no manejar grandes cantidades de efectivo pueden canjear un apartamento en virtud de esa iniciativa.

El gobierno estima que la recompra de los derechos de unas 1.700 viviendas rondaría los 6.800 millones de dólares de Hong Kong (870 millones de dólares), de los cuales unos 4.000 millones de dólares de Hong Kong (512 millones de dólares) saldrían de fondos públicos y el resto se cubriría con un fondo de ayuda. La partida pública podría llegar a reducirse teniendo en cuenta las indemnizaciones de los seguros.

El incendio del 26 de noviembre de 2025 se cobró la vida de 168 personas y destrozó una comunidad muy unida en el distrito suburbano de Tai Po.