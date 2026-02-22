Hungría bloquea un préstamo clave

Budapest, Hungría.- Hungría bloqueará un préstamo planificado de 90.000 millones de euros (106.000 millones de dólares) de la Unión Europea (UE) a Ucrania hasta que se reanude el flujo de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, afirmó el ministro húngaro de Relaciones Exteriores.

Los envíos de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia se suspendieron desde el 27 de enero, luego que las autoridades ucranianas denunciaron que un ataque con drones rusos dañó el oleoducto Druzhba, que transporta crudo ruso a través del territorio ucraniano y hacia Europa Central.

Hungría y Eslovaquia, que han recibido una exención temporal de una política de la UE que prohíbe las importaciones de petróleo ruso, han acusado a Ucrania —sin pruebas— de retrasar deliberadamente los suministros.

En un video publicado en redes sociales, el ministro de Relaciones Exteriores Péter Szijjártó acusó a Ucrania de "chantajear" a Hungría al no reiniciar los envíos de petróleo. Señaló que su gobierno bloqueará un enorme préstamo sin intereses que la UE aprobó en diciembre para ayudar a Kiev a cubrir sus necesidades militares y económicas durante los próximos dos años.

"No cederemos ante este chantaje. No apoyamos la guerra de Ucrania, no la pagaremos", sostuvo Szijjártó. "Mientras Ucrania bloqueará la reanudación de los suministros de petróleo a Hungría, Hungría bloqueará decisiones de la Unión Europea".