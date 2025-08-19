Huracán Erin provoca evacuaciones en Outer Banks

RODANTHE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — El huracán Erin avanzaba lentamente hacia la costa este de Estados Unidos el martes, provocando olas traicioneras que ya han obligado a realizar decenas de rescates en la playa días antes de que se registre lo que se pronostica sea una de las mayores marejadas ciclónicas.

Aunque los meteorólogos siguen confiando en que el centro de la monstruosa tormenta se mantendrá lejos de la costa, es probable que los bordes exteriores traigan vientos dañinos con fuerza tropical, grandes marejadas y peligrosas corrientes de resaca.

Se han emitido advertencias sobre corrientes de resaca desde Florida hasta la costa de Nueva Inglaterra, pero la mayor amenaza se encuentra a lo largo de las islas barrera de los Outer Banks de Carolina del Norte, donde se han ordenado evacuaciones.

Fuera de la costa de Massachusetts, la isla de Nantucket podría registrar olas de más de 3 metros (10 pies) a finales de esta semana. En Nueva Jersey, las ciudades están cerrando algunas playas para nadar.

"Disfruten de la costa, disfruten de este hermoso clima, pero manténganse fuera del agua", dijo el gobernador Phil Murphy el martes.

Erin se ha convertido en una tormenta inusualmente grande y engañosamente preocupante mientras se mueve por el Caribe, con sus vientos de tormenta tropical extendiéndose a 320 kilómetros (200 millas) desde su núcleo. Los meteorólogos pronostican que crecerá en tamaño a medida que se desplace por el Atlántico y gire hacia el norte.

Erin continuó azotando las Islas Turcas y Caicos el martes, donde los servicios gubernamentales fueron suspendidos un día antes y se ordenó a los residentes que se quedaran en casa, junto con partes de las Bahamas antes de que se espere que gire hacia Bermudas y Estados Unidos.

Para el martes, Erin había perdido algo de fuerza respecto de los días anteriores y se degradó a un huracán de categoría 2 con vientos máximos sostenidos de 170 kilómetros por hora (105 mph), según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), con sede en Miami. Se encontraba a unos 1.050 kilómetros (650 millas) al suroeste de las Bermudas.

Las condiciones oceánicas agitadas ya se han visto a lo largo de la costa de Estados Unidos: Por lo menos 60 nadadores fueron rescatados de corrientes de resaca el lunes en Wrightsville Beach, cerca de Wilmington, Carolina del Norte.

Se pronostica que las mayores marejadas a lo largo de la costa este se desarrollen el miércoles y duren hasta el jueves.

Hace dos años, el huracán Lee creció con sorprendente rapidez mientras avanzaba por el Atlántico, desatando tormentas violentas y corrientes de resaca a lo largo de la costa.

Los científicos del clima dicen que los huracanes en el Atlántico ahora tienen muchas más probabilidades de intensificarse rápidamente en tormentas poderosas y catastróficas alimentadas por océanos más cálidos.

En los Outer Banks de Carolina del Norte, los dirigentes locales dijeron que la marejada ciclónica de Erin podría inundar carreteras con olas de 4,6 metros (15 pies). Se ordenaron evacuaciones obligatorias en las islas de Hatteras y Ocracoke, y más de 1.800 personas habían salido de Ocracoke en ferry desde el lunes.

Las excavadoras estaban ocupadas reforzando las dunas, y en Hatteras, los propietarios de un muelle quitaron algunas tablas, con la esperanza de que la marejada ciclónica pase sin destrozar la estructura.

Holly Andrzejewski, quien acaba de comprar un hotel en la Isla de Hatteras con su esposo, dijo que pasaron los últimos días recogiendo todos los muebles de exterior y asegurándose de que hubiera generadores, agua extra y linternas.

"Es una de esas cosas que sabes que siempre es una posibilidad y podría suceder, y hay que sacar lo mejor de la situación. De lo contrario, no vivirías en la playa", afirmó.

La delgada franja de islas barrera bajas de los Outer Banks que se adentran en el océano Atlántico es cada vez más vulnerable a las marejadas ciclónicas. Hay preocupaciones de que varios días de fuerte oleaje, vientos y olas puedan arrasar partes de la carretera principal, dejando algunas rutas intransitables durante varios días.