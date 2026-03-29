Hutíes entran a escena en OM

Dubái, EAU.- Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, se atribuyeron el sábado el lanzamiento de misiles hacia Israel, el primer ataque desde que comenzó la guerra en Oriente Medio.

La guerra, que cumple su primer mes, estalló después de que Estados Unidos e Israel atacaron Irán, que respondió disparando a territorio israelí ya sus vecinos árabes del golfo Pérsico. El conflicto ha trastocado el tráfico aéreo global, interrumpió las exportaciones de petróleo y disparó el precio del crudo. El control del férreo de Teherán sobre el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica, ha agravado también las consecuencias económicas del conflicto.

Israel atacó instalaciones nucleares iraníes horas después de amenazar con "intensificar y ampliar" su campaña contra Teherán el viernes. La República Islámica prometió represalias y alcanzó una base en Arabia Saudí, donde hirió a más de una docena de militares estadounidenses y dañó aviones.

Los ataques aéreos israelíes continuaron el sábado. Imágenes de The Associated Press mostraron humo elevándose desde el noreste de Teherán. Irán envió misiles hacia Israel y se escucharon fuertes estruendos en Jerusalén.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El general de brigada Yahya Saree, portavoz militar de los rebeldes de Yemen, reivindicó el operativo en un comunicado emitido el sábado por la mañana en la televisión satelital Al-Masirah, controlada por el grupo. Saree explicó que "los hutíes dispararon una andanada de misiles balísticos contra sitios militares israelíes sensibles en el sur de Israel".

Las sirenas antiaéreas sonaron en las inmediaciones de Beer Sheba y en zonas cercanas al principal centro de investigación nuclear de Israel mientras Irán y Hezbollah continuaban atacando a Israel durante la noche. En Tel Aviv se registraron fuertes explosiones, y los bomberos indicaron que respondieron a 11 puntos de impacto distintos en toda la zona metropolitana.

El ataque del sábado plantea dudas acerca de si los hutíes volverán a atacar el transporte marítimo comercial en el corredor del mar Rojo, como hicieron durante la guerra entre Israel y Hamás. Esa campaña alteró el transporte marítimo en el mar Rojo, por donde antes de ese conflicto pasaban anualmente bienes valorados aproximadamente en un billón de dólares. Los insurgentes también dispararon aviones no tripulados contra Israel.

Más de dos docenas de soldados estadounidenses resultaron heridos en ataques iraníes contra la base aérea Prince Sultan, en Arabia Saudita, en la última semana.

Los últimos ataques se produjeron después de que Trump afirmara que las conversaciones para poner fin a la guerra iban "muy bien" y que había dado a Teherán hasta el 6 de abril para la reapertura del estrecho de Ormuz. Irán sostiene que no participa en negociación alguna.

Con las repercusiones económicas de la guerra extendiéndose mucho más allá del Oriente Medio, Trump enfrenta una presión cada vez mayor para acabar con el control iraní del estrecho.