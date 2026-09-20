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Hutíes intentan ataque en Riad

Los rebeldes también buscaron atacar la infraestructura civil en la ciudad portuaria de Yanbu

Por AP

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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Hutíes intentan ataque en Riad
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      El Cairo, Egipto.- Arabia Saudita confirmó que los rebeldes hutíes de Yemen intentaron atacar su capital el sábado con un misil balístico, el primer ataque dirigido contra Riad desde la escalada de los combates con los rebeldes respaldados por Teherán, que ha abierto un nuevo frente en la guerra con Irán.

      El comunicado de la coalición liderada por Arabia Saudita que combate a los hutíes llegó mucho después del intento efectuado al amanecer, que, según la coalición, fue interceptado. Algunos residentes en el Riad escucharon una explosión. Más tarde, algunos vieron una columna de humo cerca del aeropuerto. No hubo informes de víctimas ni de daños.

      En el comunicado también se indica que los hutíes intentaron atacar la infraestructura civil en la ciudad portuaria de Yanbu, en el mar Rojo, donde termina un importante oleoducto saudí, así como en Taif, Baysh y Farasan, pero fueron frustrados, sin ofrecer más detalles.

      Los hutíes afirmaron antes, sin aportar pruebas, que habían atacado "sitios sensibles" en Riad e instalaciones del gigante petrolero saudí Aramco en Yanbu, provocando "grandes incendios". 

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      El creciente conflicto cerca de otro importante corredor marítimo mundial ha generado nuevas presiones para los mercados.

      Por su parte, el portavoz militar hutí, el general de brigada Yahya Saree, sostuvo que "el grupo atacó con misiles de crucero y balísticos, además de drones". Señaló que Arabia Saudí había intentado atacar la ciudad de Saná, en el vecino Yemen, controlado por los rebeldes, sin dar detalles. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente las afirmaciones.

      En los últimos días se ha registrado una escalada tras otra. La defensa civil saudí informó el jueves de la primera víctima civil, al señalar que los restos de un dron hutí interceptado mataron a un residente yemení en Arabia Saudí.

      También indicó el miércoles que los hutíes habían intentado atacar La Meca, la ciudad más sagrada del islam, con un dron que, según dijo, fue interceptado, y calificó la seguridad del lugar de nacimiento del profeta Mahoma como una "línea roja". Los hutíes negaron enérgicamente la acusación.

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