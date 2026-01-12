ICE impide que congresistas inspeccionen centro de detención en Minneapolis

WASHINGTON (AP) — La administración de Trump reimpuso en secreto una política que limita el acceso de los miembros del Congreso a las instalaciones de detención de inmigrantes un día después de que un agente inmigración matara a tiros a una mujer en Minneapolis, informaron el lunes los abogados de varios demócratas del Congreso al pedir a un juez federal que interviniera.

Tres legisladores demócratas de Minnesota no pudieron visitar una instalación de Inmigración y Control de Aduanas cerca de Minneapolis el sábado, tres días después de que un elemento de ICE matara a la ciudadana estadounidense Renee Good en la ciudad.

El mes pasado, la jueza Jia Cobb en Washington, D.C., le prohibió temporalmente a ICE hacer cumplir políticas que limitan el acceso de congresistas a instalaciones de detención de inmigrantes. En un documento judicial el lunes, los abogados de los demandantes pidieron a Cobb que celebrara una audiencia de emergencia y decidiera si la política de aviso duplicado viola su orden.

Cobb dictaminó el 17 de diciembre que probablemente es ilegal que ICE exija un aviso de una semana para cualquier vista de legisladores a centros de detención. La jueza declaró que el requisito probablemente excede la autoridad legal del Departamento de Seguridad Nacional.

Los abogados que piden a Cobb una audiencia de emergencia dicen que el asunto es urgente porque los congresistas están negociando la financiación para los departamentos de seguridad nacional e inmigración para el próximo año fiscal.

"Este es un momento crítico para la supervisión, y los miembros del Congreso deben poder realizar supervisión en las instalaciones de detención de ICE, sin previo aviso, para obtener información urgente y esencial para las negociaciones de financiación en curso", escribieron los abogados.

Cobb ha dictaminado sobre la solicitud. Los abogados del gobierno tampoco han respondido por escrito.

El sábado, los representantes Ilhan Omar, Kelly Morrison y Angie Craig intentaron recorrer la instalación de ICE en el edificio federal de Minneapolis. Inicialmente se les permitió entrar, pero unos 10 minutos después se les dijo que tenían que salir.

Los funcionarios que los rechazaron citaron una política de aviso de siete días recién impuesta para las visitas de supervisión del Congreso. El jueves pasado, un día después de la muerte de Good, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem firmó en secreto un memorando que reinstauraba el requisito de aviso previo, según los abogados de los demandantes.

Cobb, quien fue nominada para el cargo por el presidente demócrata Joe Biden, falló el mes pasado a favor de otros 12 legisladores que demandaron para impugnar las políticas de visitantes enmendadas de ICE después de que se les negara la entrada a las instalaciones de detención. Su demanda acusó a la administración del presidente republicano Donald Trump de obstruir la supervisión del Congreso de los centros durante su agresiva campaña de detención de inmigrantes.

Los abogados del gobierno habían argumentado que los demandantes no tenían legitimación legal para presentar sus reclamos. Añadieron que es meramente especulativo pensar que las condiciones en las instalaciones de ICE cambien en el transcurso de una semana. Pero la jueza rechazó esos argumentos.

"Las condiciones cambiantes dentro de las instalaciones de ICE significan que probablemente sea imposible para un miembro del Congreso reconstruir las condiciones en una instalación el día en que inicialmente buscó entrar", escribió Cobb.

Una ley le prohíbe al Departamento de Seguridad Nacional usar fondos asignados para impedir que los miembros del Congreso ingresen a las instalaciones del esa agencia con fines de supervisión. Los abogados de los demandantes de la Fundación Democracy Forward dijeron que la administración no ha demostrado que ninguno de esos fondos se esté utilizando para implementar la última política de aviso.