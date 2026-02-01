logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNA ODA AL INVIERNO

Fotogalería

UNA ODA AL INVIERNO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Identificados los oficiales que dispararon a Alex Pretti en Minneapolis

Las autoridades revelan que Jesús Ochoa y Raymundo Gutiérrez son los agentes de inmigración que mataron a tiros a Alex Pretti en Minneapolis.

Por El Universal

Febrero 01, 2026 05:17 p.m.
A
Identificados los oficiales que dispararon a Alex Pretti en Minneapolis

NUEVA YORK, EU, febrero 1 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Los dos oficiales que dispararon al enfermero Alex Pretti, de 37 años, en Minneapolis fueron identificados.

Según ProPublica, son Jesús Ochoa y Raymundo Gutiérrez, de 43 y 35 años, respectivamente, originarios de Texas. Hasta el momento, las autoridades de Estados Unidos se han negado a revelar sus nombres y han proporcionado poca información sobre el incidente.

Ochoa es un agente de la Patrulla Fronteriza que se unió a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en 2018.

Gutiérrez ha estado en la unidad desde 2014 y fue asignado a un equipo especial que realiza operaciones de alto riesgo similares a las del SWAT.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Estos agentes de inmigración mataron a tiros el pasado sábado a Pretti durante las protestas contra las redadas migratorias del Gobierno de Donald Trump en el estado de Minesota, la segunda muerte en manos de fuerzas federales tras la de Renée Good el 7 de enero, también en la ciudad de Mineápolis.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Identificados los oficiales que dispararon a Alex Pretti en Minneapolis
Identificados los oficiales que dispararon a Alex Pretti en Minneapolis

Identificados los oficiales que dispararon a Alex Pretti en Minneapolis

SLP

El Universal

Las autoridades revelan que Jesús Ochoa y Raymundo Gutiérrez son los agentes de inmigración que mataron a tiros a Alex Pretti en Minneapolis.

Desalojos masivos en Nigeria dejan a miles sin hogar
Desalojos masivos en Nigeria dejan a miles sin hogar

Desalojos masivos en Nigeria dejan a miles sin hogar

SLP

AP

Demoliciones en Makoko Lagos dejan a familias sin hogar. La lucha de los desplazados por encontrar refugio en medio de la pobreza.

Ataque ruso mata a 12 en Dnipró
Ataque ruso mata a 12 en Dnipró

Ataque ruso mata a 12 en Dnipró

SLP

AP

Atentado en Dnipró: mineros son víctimas de ataque ruso. Zelenskyy busca soluciones en medio de la crisis.

Tensiones en Oriente Medio por amenaza de ataque de Estados Unidos a Irán
Tensiones en Oriente Medio por amenaza de ataque de Estados Unidos a Irán

Tensiones en Oriente Medio por amenaza de ataque de Estados Unidos a Irán

SLP

AP

Líder supremo de Irán advierte que cualquier ataque de EEUU desatará una "guerra regional"