Impacto de los incendios en California en Altadena y la desigualdad

ALTADENA, California (AP) — La vista de mansiones de celebridades y lugares emblemáticos del cine reducidos a cenizas puede hacer parecer que los incendios forestales que azotan el área de Los Ángeles afectaron a una constelación de estrellas de cine.

Pero un recorrido por los barrios calcinados de los alrededores de Altadena muestra que los incendios también quemaron una zona que ha sido un notable refugio para generaciones de familias negras que han evitado las prácticas discriminatorias en materia de vivienda en otros lugares. Se trata de comunidades con diversidad racial y económica, en las que muchas personas son propietarias de sus viviendas.

Algunos ahora temen que los incendios más destructivos en la historia de California hayan alterado eso definitivamente. La recuperación y reconstrucción pueden estar fuera del alcance de muchos, y las presiones de la gentrificación podrían renovarse.

Samantha Santoro, de 22 años, estudiante universitaria de primera generación en Cal Poly Pomona, recordó sentirse molesta cuando la cobertura inicial de las noticias sobre los incendios se centró más en las celebridades. Ella y su hermana, que asiste a UC Berkeley, se preocupan por cómo sus padres, inmigrantes mexicanos, y los vecinos de clase trabajadora que perdieron sus hogares en Altadena, salirán adelante.

"No tenemos nada en plan: ´Oh, me iré a mi segunda casa y me quedaré allí´", afirmó Santoro.

El casero de la casa familiar de dos dormitorios con piscina nunca había subido el alquiler de 1.650 dólares, lo que permitió a los Santoro criar a sus hijas de forma asequible. Ahora, se alojan temporalmente con un pariente en Pasadena. La familia tiene seguro de alquiler, pero no mucho más.

"Creo que es difícil creer que no tienes nada", dijo Santoro, entre lágrimas, pensando en sus padres. "Todo por lo que alguna vez trabajaron estaba en esa casa".

Altadena había sido una mezcla de pequeños bungalows y magníficas mansiones. La comunidad de 42.000 personas incluye familias de clase trabajadora, artistas, trabajadores de la industria del entretenimiento y profesionales de cuello blanco. Alrededor del 58% de los residentes no son blancos, con un cuarto de ellos hispanos y casi un quinto negros, según datos del Censo.

Durante la era de los Derechos Civiles, Altadena se convirtió en una tierra rara de oportunidades para que los afroestadounidenses alcanzaran la clase media sin las prácticas discriminatorias de negarles acceso al crédito. Mantuvieron las casas dentro de la familia y ayudaron a otros a prosperar. Hoy, la tasa de propiedad de vivienda entre los negros allí es del 81.5%, casi el doble de la tasa nacional.

Eso es impresionante considerando que el 92% de las 15.000 residencias en Altadena son casas unifamiliares, según la Encuesta de la Comunidad Estadounidense del Censo de 2023. El ingreso medio es de más de 129.000 dólares. Poco más del 7% de los residentes viven en la pobreza.

Victoria Knapp, presidenta del Consejo de la Ciudad de Altadena, teme que los incendios hayan cambiado irreparablemente el paisaje para estas familias.

"Alguien va a comprarlo y desarrollar quién sabe qué en él. Y eso va a cambiar el carácter de Altadena", indicó Knapp, agregando que aquellos con menos recursos serán desproporcionadamente perjudicados.

La familia de Kenneth Snowden, de 57 años, fue una de las familias negras que pudo comprar una casa en 1962. Esa casa, así como la que Snowden compró hace casi 20 años, se han ido.

Snowden está exigiendo a los funcionarios estatales y federales que ayuden equitativamente a todas las comunidades afectadas por los incendios porque "su casa de 40 millones de dólares no es diferente de mi casa de 2 millones".

Snowden quiere la posibilidad de adquirir préstamos hipotecarios con un 0% de interés. "Dennos la capacidad de reconstruir, reiniciar nuestras vidas", dijo. "Si puedes gastar miles de millones de dólares luchando en una guerra, puedes gastar mil millones de dólares para ayudarnos a volver a donde estábamos".

Shawn Brown no sólo perdió su casa, sino también la escuela pública autónoma que fundó en Altadena. Su mensaje a los dueños de viviendas negros que puedan verse tentados con ofertas por su propiedad fue: "Les diría que se mantengan firmes, que reconstruyan, que continúen con el progreso generacional de los afroestadounidenses".

Ella y otros miembros del personal de la Academia Pasadena Rosebud están tratando de recaudar dinero para reconstruir mientras buscan sitios temporales en iglesias.

Pero incluso algunas iglesias han ardido. En la Iglesia Bautista de Altadena, el campanario es prácticamente lo único que aún se mantiene en pie.

El reverendo George Van Alstine y otros están tratando de ayudar a más de 10 miembros de la iglesia que perdieron hogares con necesidades como navegar por los seguros y la ayuda federal. El pastor está preocupado de que los incendios lleven a la gentrificación, y que los feligreses negros, que constituyen la mitad de la congregación, tengan que pagar el precio.

"Estamos viendo a varias familias que probablemente tendrán que mudarse del área porque reconstruir en Altadena será demasiado caro para ellos", observó.

La fotógrafa de 32 años, Daniela Dawson, que había estado trabajando en dos empleos para pagar el alquiler de 2.200 dólares de su estudio, huyó de los incendios forestales con su SUV Hyundai y su gata, Lola. Perdió casi todo lo demás, incluidos miles de dólares en equipo de fotografía. No tenía seguro de inquilino.

No tenía seguro de alquiler. "Obviamente, ahora me lo estoy pensando. Ojalá lo hubiera tenido", dijo.

Dawson planea regresar a Arizona, donde vivía anteriormente, y reorganizarse. Pero es probable que no vuelva a Altadena.