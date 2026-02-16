Incauta EU otro buque petrolero en el Índico

Washington.- Fuerzas armadas de Estados Unidos abordaron otro buque petrolero sancionado en el océano Índico después de rastrear a la embarcación desde el Caribe, en un esfuerzo por atacar el petróleo ilícito vinculado a Venezuela, informó el Pentágono el domingo.

Venezuela enfrenta sanciones de Estados Unidos sobre su petróleo desde hace años, y depende de una flota de buques petroleros fantasma con banderas apócrifas para introducir crudo de contrabando en las cadenas de suministro globales.

Trump ordenó una cuarentena de embarcaciones petroleras sancionadas en diciembre para presionar al entonces mandatario Nicolás Maduro antes de que este fuera capturado en enero durante una operación militar estadounidense en Venezuela.

Varios buques petroleros huyeron de la costa venezolana tras el operativo militar de enero, incluido el buque abordado anoche en el océano Índico. El Departamento de Defensa indicó en una publicación en la red social X que fuerzas de Estados Unidos abordaron la Verónica III, realizando "un derecho de visita, una interdicción marítima y un abordaje".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"El buque intentó desafiar la cuarentena del presidente Trump con la esperanza de escaparse", señaló el Pentágono. "Lo rastreamos desde el Caribe hasta el océano Índico, acortamos la distancia y lo detuvimos".