Incautan más de 2.9 toneladas de droga

Las Fuerzas Armadas de Ecuador y la Policía Nacional, en colaboración con Estados Unidos, detuvieron al menos a once personas e incautaron cerca de 2,9 toneladas de droga, en tres operaciones realizadas en alta mar, en un nuevo golpe contra las redes del narcotráfico, informó este sábado el Ministerio de Defensa y el cuerpo policial.

Las acciones fueron ejecutadas en coordinación entre la Armada de Ecuador, la Policía Nacional, la Guardia Costera estadounidense y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).