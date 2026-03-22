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Incautan más de 2.9 toneladas de droga

Por AP

Marzo 22, 2026 03:00 a.m.
A
Incautan más de 2.9 toneladas de droga

Las Fuerzas Armadas de Ecuador y la Policía Nacional, en colaboración con Estados Unidos, detuvieron al menos a once personas e incautaron cerca de 2,9 toneladas de droga, en tres operaciones realizadas en alta mar, en un nuevo golpe contra las redes del narcotráfico, informó este sábado el Ministerio de Defensa y el cuerpo policial.

 Las acciones fueron ejecutadas en coordinación entre la Armada de Ecuador, la Policía Nacional, la Guardia Costera estadounidense y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

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