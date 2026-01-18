Incendio en centro comercial de Karachi deja seis muertos y varios desaparecidos

KARACHI, Pakistán (AP) — Bomberos en la ciudad portuaria sureña de Karachi, en Pakistán, finalmente extinguieron el domingo un incendio en un centro comercial de varios pisos después de un esfuerzo de casi 24 horas. El incendio mató a seis personas, incluido un bombero, y dejó a docenas de personas desaparecidas, según informaron las autoridades.

El incendio comenzó tarde el sábado en Gul Plaza y se propagó con rapidez a través de tiendas que almacenaban cosméticos, prendas de vestir y productos de plástico, según el doctor Abid Jalal Sheikh, responsable de emergencias de la ciudad.

El incendio ha sido extinguido y ahora se está llevando a cabo una búsqueda de docenas de personas desaparecidas, reveló Murad Ali Shah, el ministro principal de la provincia de Sindh, de la cual Karachi es la capital. Anteriormente, las autoridades habían dicho que los equipos necesitarían de cuatro a seis horas más para controlarlo por completo.

Se recuperaron cinco cuerpos del edificio de cuatro pisos y su sótano, que albergaba alrededor de 1.200 tiendas. Los funcionarios de rescate informaron que un bombero murió mientras intentaba extinguir las llamas en los pisos superiores. Mientras tanto, las familias continuaban buscando a sus familiares desaparecidos.

Imágenes de televisión mostraron a docenas de bomberos con equipo de protección mientras un denso humo salía del edificio dañado. Partes de la estructura colapsaron durante el incendio.

La causa del incendio no se conocía de inmediato, y se llevará a cabo una investigación.

El primer ministro, Shehbaz Sharif, expresó su pesar por las muertes y ordenó a las autoridades utilizar todos los recursos disponibles para prevenir más pérdidas.

Karachi, la capital de la provincia sureña de Sindh, tiene un historial de incendios mortales, a menudo atribuidos a estándares de seguridad deficientes y construcciones ilegales. En noviembre de 2023, un incendio en un centro comercial de la ciudad mató a diez personas e hirió a otras 22.