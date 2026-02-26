Incendio en complejo agrícola de Ohio mata a unos 6,000 cerdos

LONDON, Ohio, EE.UU. (AP) — Un incendio en un complejo de granjas porcinas de Ohio mató a unos 6.000 de los animales y generó una gran columna de humo que podía verse a varios kilómetros a través del paisaje rural, informó un funcionario.

Varios departamentos de bomberos respondieron en medio de vientos sostenidos de alrededor de 32 km/h (20 mph), con ráfagas de hasta 56 km/h (35 mph), lo que aceleró la propagación del fuego, y debido a que el suministro de agua en la zona era limitado, se requirieron extensas operaciones de transporte de agua. Dos de los cinco grandes edificios agrícolas estaban "fuertemente afectados por el fuego", y tomó cinco horas controlar el incendio, indicó el jefe Brian Bennington, del Departamento de Bomberos de Central Townships.

Unos 1.500 cerdos sobrevivieron y fueron trasladados a otro lugar, señaló. No hubo personas heridas. Bennington señaló que los desechos de cerdo almacenados debajo de los edificios fueron contenidos, sin preocupaciones por impactos en el agua subterránea circundante.

Un reportero de The Associated Press visitó Fine Oak Farms el jueves, un día después del incendio. Todavía podía verse un poco de humo elevándose desde la zona quemada. Una estructura oscurecida estaba parcialmente colapsada, y escombros carbonizados se apilaban junto a varios silos metálicos oscurecidos donde las llamas habían arrasado. Pero el impacto parecía concentrado en un área del complejo de la granja, y otros edificios cercanos quedaron prácticamente intactos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los Bomberos del Estado de Ohio investigan la causa y el origen del incendio. Bennington afirmó que por el momento no hay sospechas de incendio provocado. Se envió un correo electrónico a la oficina para solicitar información.

Registros presentados ante la oficina del secretario de Estado de Ohio muestran que el negocio, ubicado en el condado de Madison cerca de la comunidad de London, a unos 40 kilómetros (25 millas) al suroeste de Columbus, fue registrado en 2017, y que Dave Heisler fue nombrado su agente. El jueves se enviaron mensajes por correo electrónico y teléfono a Heisler, así como mensajes relacionados a través de redes sociales a otro negocio con el que está afiliado. Un hombre que se identificó como el gerente de operaciones del negocio declinó hacer comentarios.

También se dejó un mensaje telefónico a un portavoz del Consejo Porcino de Ohio para solicitar sus comentarios.

Hasta enero, más de 99.000 animales de granja habían muerto este año en incendios de graneros en Estados Unidos, según estadísticas compiladas por el Animal Welfare Institute. La gran mayoría de esos eran pollos que murieron en enero en distintos incendios de graneros en Carolina del Norte y Georgia. Antes del jueves, tres de los cerca de 12 incendios de graneros registrados en lo que va del año ocurrieron en Ohio, y en ellos murieron 162 ovejas, vacas, caballos y otros animales.

Allie Granger, asesora de políticas del Animal Welfare Institute, calificó el incidente de Ohio como "un evento horrífico" y pidió una investigación exhaustiva. "Estamos muy devastados de ver que el incendio ha ocurrido", dijo. "Desafortunadamente, estos hechos son un poco más comunes de lo que la mayoría de la gente piensa".

——

McCormack informó desde Concord, Nueva Hampshire, y Willingham lo hizo desde Boston. La reportera de The Associated Press Julie Carr Smyth en Columbus, Ohio, contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.