INE alista procedimientos por incumplimiento en gasto de partidos 2025

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Nacional Electoral (INE) reportó que, de 249 partidos políticos nacionales y locales obligados a presentar su diagnóstico sobre el uso del 3% del financiamiento público ordinario para el liderazgo político de las mujeres en 2025, sólo 169 cumplieron, es decir, un 68%.

Procedimientos del INE por incumplimiento en gasto de partidos

A través de un comunicado, explicó que, ante la omisión de 80 institutos políticos, entre ellos Morena y el Partido del Trabajo en el ámbito federal, así como 78 locales, la autoridad comicial dará vista a la Secretaría Ejecutiva para iniciar procedimientos por el incumplimiento de esta obligación legal.

En ese sentido, Jaime Rivera Velázquez, presidente de la Comisión de Fiscalización, detalló que, con base en el Informe de los diagnósticos a los Programas Anuales de Trabajo del financiamiento para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, recibido por el Consejo General del INE, la evaluación reveló fallas estructurales que limitan el impacto real de los recursos —más de 447 millones de pesos en los ámbitos nacional y local—, "pues se detectaron inconsistencias en el reporte de datos de hasta un 60%, además de objetivos vagos y falta de indicadores medibles".

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Recomendaciones para mejorar el financiamiento y liderazgo político femenino

En sesión ordinaria, Rivera Velázquez precisó que el 75% del gasto se concentró en actividades de capacitación y formación, 20% en divulgación y difusión y sólo 5% en investigación, con acciones que se presentaron de forma discursiva, sin un análisis profundo sobre las desigualdades internas o de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG).

Por ello, destacó que, bajo una perspectiva de mejora para 2026, el instituto solicitará a los partidos políticos transitar de un cumplimiento administrativo hacia una cultura de resultados, la cual garantice el acceso efectivo de las mujeres a la toma de decisiones.

Agregó que el informe concluye con recomendaciones para que el financiamiento se utilice con eficiencia, integrando indicadores de impacto y estrategias de seguimiento que transformen el ejercicio de este gasto en un avance real hacia la igualdad sustantiva en la vida política del país.