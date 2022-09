Inquilino en Houston mata a otros 3 tras provocar incendio

Un hombre expulsado de su vivienda por no pagar alquiler en la zona de Houston le disparó a cinco vecinos -- matando a tres de ellos -- luego de prenderle fuego a la casa para hacer que salgan, informó la policía.

Los policías mataron a tiros al pistolero.

El incidente ocurrió a eso de la 1 a.m. del domingo en una residencial e industrial del sudoeste de Houston. La policía y bomberos acudieron al lugar al reportarse el incendio, indicó el jefe policial Troy Finner.

El agresor le disparó a otros cinco inquilinos cuando salieron de la casa, posiblmente con una escopeta, afirmó Finner. Dos murieron en el lugar un el otro en el hospital.

Los bomberos rescataron a otros dos hombres heridos, cuyas heridas no eran mortales, explicó el jefe policial.

El hombre luego disparó cuando los bomberos batallaban las llamas, obligándolos a refugiarse hasta que llegaron los policías encontraron al individuo y lo abatieron, expresó Finner.

Las autoridades no han dado las identidades de las víctimas. Dijeron que ningún policía o bombero resultó lastimado.

"He visto cosas que no he visto en 32 años, y es algo que ocurre una y otra vez", afirmó Finner. "Le pedimos unidad a la comunidad".