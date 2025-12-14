Inteligencia australiana investigó hace seis años a uno de los autores del ataque de Bondi

logo pulso
Por EFE

Diciembre 14, 2025 06:50 p.m.
A
Sídney (Australia), 15 dic (EFE).- La agencia de inteligencia de Australia (ASIO) investigó hace seis años a uno de los autores del ataque de Bondi por sus presuntos vínculos con una célula del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Sídney, informó este lunes la cadena pública ABC, que cita a una fuente anónima del organismo.

