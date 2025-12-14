Inteligencia australiana investigó hace seis años a uno de los autores del ataque de Bondi
Autor del ataque en Bondi investigado por presuntos vínculos con célula yihadista en Sídney
Sídney (Australia), 15 dic (EFE).- La agencia de inteligencia de Australia (ASIO) investigó hace seis años a uno de los autores del ataque de Bondi por sus presuntos vínculos con una célula del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Sídney, informó este lunes la cadena pública ABC, que cita a una fuente anónima del organismo.
EFE
