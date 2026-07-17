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Intensifica EU su ofensiva contra Irán

Impactó objetivos al norte, disparando contra un buque que intentó romper su bloqueo naval

Por AP

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
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Intensifica EU su ofensiva contra Irán
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      DUBÁI, EAU.- Baréin y Kuwait enfrentaron proyectiles iraníes a primera hora del viernes, después de que Estados Unidos intensificara sus ataques aéreos sobre puentes de la República Islámica.

      Ambos países albergan a fuerzas estadounidenses y han enfrentado repetidos ataques en días recientes, después de que un acuerdo provisional para intentar poner fin a la guerra de Irán se vino abajo como consecuencia de los enfrentamientos en el estrecho de Ormuz.

      La agencia noticiosa estatal de Irán, IRNA, informó el viernes que al menos tres personas murieron como resultado de los bombardeos estadounidenses contra puentes en la provincia sureña de Hormozgán.

      Estados Unidos intensificó el jueves sus ataques contra Irán, impactando objetivos más al norte y disparando contra un buque al que acusó de intentar romper su bloqueo naval sobre los puertos iraníes. Teherán respondió con misiles y drones contra aliados de Washington en la región.

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      El acuerdo provisional de alto el fuego alcanzado el mes pasado se ha derrumbado por completo y la región ha registrado ataques y contraataques de Estados Unidos e Irán, mientras las dos naciones se disputan el control del estrecho de Ormuz. Funcionarios iraníes afirman que los ataques estadounidenses ya han matado a más de 35 personas y herido a más de 300.

      Por primera vez en la más reciente ola de ataques estadounidenses, los bombardeos también alcanzaron zonas alrededor de la capital iraní, Teherán, mostrando un conjunto cada vez más amplio de objetivos para las fuerzas estadounidenses. Estados Unidos lanzó una segunda oleada de ataques la noche del jueves, diciendo que buscaba "degradar aún más" las capacidades militares de Irán.

      Cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, Teherán cerró de facto el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo, una medida que disparó el precio del petróleo y dio a Irán una importante ventaja en las negociaciones.

      El coronel Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Cuartel General Central Khatam Al-Anbiya del ejército iraní, amenazó con que Irán podría lanzar ataques generalizados contra "toda la infraestructura en la región" si EU cumple las reiteradas advertencias.

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