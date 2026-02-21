Inter de Milán gana 2-0 a Lecce y amplía ventaja en Serie A

TURIN, Italia (AP) — Los suplentes Henrikh Mkhitaryan y Manuel Akanji anotaron tarde y el Inter de Milán amplió su ventaja en la cima de la Serie A a 10 puntos con una poco espectacular victoria el sábado 2-0 en Lecce.

Inter de Milán amplía ventaja en Serie A con goles de suplentes

Ambos jugadores ingresaron para la última media hora. Mkhitaryan quedó sin marca en el segundo palo para anotar de un córner de Federico Dimarco en el minuto 75, y Akanji cabeceó tras otro córner en el 82.

"Sabíamos que bajarían físicamente en la segunda mitad, y lo hicimos bien para seguir empujando", dijo Mkhitaryan.

Dimarco creyó que había anotado después del descanso, pero el gol fue anulado tras una revisión del VAR que encontró a Marcus Thuram en fuera de juego. Dimarco luego tuvo otro intento para sentenciar la victoria que fue despejado sobre la línea antes de que sacara el córner para el gol de Akanji.

El Inter no contó con sus figuras Lautaro Martínez y Hakan Çalhanoglu.

"A veces rendimos al máximo en los grandes partidos, otras veces no", dijo Akanji. "Pero no hay dos versiones diferentes del Inter. Sí, perdimos ante el Bodø/Glimt la última vez en la Liga de Campeones, pero seguimos siendo el mismo equipo capaz de grandes cosas".

El Inter perdió 3-1 ante el Bodø/Glimt en el partido de ida de su playoff de la Liga de Campeones. El sorprendente equipo noruego visita Milán para el partido de vuelta el martes.

La séptima victoria consecutiva del equipo en la liga lo dejó 10 puntos por delante del AC Milan antes de que su rival de ciudad reciba al Parma el domingo.

Crisis de Juventus se agrava tras derrota en casa

La mala racha semanal de la Juventus continuó con una derrota 2-0 en casa ante el Como, un resultado que merma las esperanzas del gigante italiano de clasificarse a la Liga de Campeones.

La derrota llega días después de la caída 5-2 de la Bianconeri ante el Galatasaray en el partido de ida de los playoffs de la Liga de Campeones de esta temporada. La Juventus recibe al equipo turco para el duelo de vuelta el miércoles.

Mërgim Vojvoda anotó temprano para el Como con un disparo que Michele Di Gregorio debió atajar después de alcanzar el balón con el brazo. La ocasión se originó tras una pérdida de balón de Weston McKennie, de la Juventus, en el mediocampo.

Hubo silbidos de los frustrados aficionados de la Juve al descanso, y la situación no mejoró para su equipo tras la reanudación.

Lucas da Cunha irrumpió para asistir a Maxence Caqueret en el segundo del Como en el minuto 61.

Es la tercera derrota consecutiva de la Juventus en todas las competiciones y su quinto partido seguido sin ganar.

"Cometimos demasiados errores hoy. Hubo varios momentos en los que nos creamos los problemas nosotros mismos, y la presión apareció y nos afectó. Las cualidades que hemos mostrado no han desaparecido, pero ahora no podemos reconocerlas", dijo el entrenador de la Juve, Luciano Spalletti. "Nos falta un poco de cohesión, un poco de tenacidad. Necesitamos tomar la iniciativa".

El equipo de Spalletti se mantuvo quinto, a un punto de la Roma antes de que el club de la capital reciba a la Cremonese el domingo. El Como se mantuvo sexto, a un punto de la Juve. Solo los cuatro primeros se clasifican para la principal competición de Europa.

El Cagliari empató 0-0 con su rival de media tabla Lazio en el partido nocturno. El defensor del Cagliari Yerry Mina fue expulsado al final con su segunda tarjeta amarilla por una falta táctica justo fuera del área.