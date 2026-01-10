logo pulso
Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Mundo

Intercepta EU quinto petrolero sancionado

Fuerzas norteamericanas incautan el buque llamado Olina en el mar Caribe

Por AP

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
Intercepta EU quinto petrolero sancionado

WASHINGTON.- Las fuerzas de Estados Unidos abordarán el viernes otro petrolero en el mar Caribe, informó el Ejército estadounidense, en un momento en que el gobierno del presidente Donald Trump continúa apuntando a los petroleros sancionados que viajan hacia y desde Venezuela como parte de un esfuerzo más amplio para tomar el control del petróleo del país sudamericano.

La medida fue tomada a cabo antes del amanecer por el Cuerpo de Infantería de Marina y la Armada de Estados Unidos, que partieron de los portaaviones USS Gerald R. Ford, como parte del despliegue de fuerzas que lleva varios meses en el Caribe, según el Comando Sur de Estados Unidos, que declaró que "no hay refugio seguro para los criminales" al anunciar la incautación del buque llamado Olina. Más tarde, la Guardia Costera tomó el control del buque, dijeron las autoridades.

El Comando Sur y la secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicaron imágenes no clasificadas en las redes sociales de un helicóptero estadounidense aterrizando en el buque y personal estadounidense realizando una búsqueda en cubierta y lanzando lo que parecía ser un dispositivo explosivo frente a una puerta que conduce al interior del barco.

En su publicación en redes sociales, Noem dijo que el barco era "otro buque cisterna de la ´flota fantasma´ sospechoso de transportar petróleo embargado" y que había salido de Venezuela "intentando evadir a las fuerzas estadounidenses".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El Olina es el quinto petrolero incautado por las fuerzas de Estados Unidos como parte del esfuerzo del gobierno de Trump para controlar la producción, refinación y distribución global de los productos petroleros de Venezuela tras el derrocamiento de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en una sorpresiva incursión nocturna.

Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com, dijo que su organización utilizó imágenes satelitales y fotos a nivel de superficie para documentar que al menos 16 petroleros salieron de la costa venezolana, en contravención de la cuarentena que las fuerzas estadounidenses establecieron para impedir que los barcos sancionados realicen actividades comerciales. El Olina formaba parte de esa flotilla.

Los registros del gobierno estadounidense muestran que el Olina fue sancionado por transportar petróleo ruso bajo su nombre anterior, Minerva M, y estaba registrada en Panamá.

Aunque los registros muestran que la embarcación ahora enarbola la bandera de Timor-Leste, está listada en el registro marítimo internacional como con bandera falsa, lo que significa que el registro que reclama no es válido. En julio, el propietario y el gerente del barco en su registro fueron cambiados a una empresa en Hong Kong.

