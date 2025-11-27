Más de 80 Personas Fallecen por Inundaciones en el Sur de Tailandia

BANKOK, Tailandia (AP) — El número de muertos por las graves inundaciones en el sur de Tailandia ascendió a más de 80 personas, una vez que las aguas comenzaron a retroceder el jueves, informaron las autoridades.

Aproximadamente uno millón de hogares y más de tres millones de personas se han visto afectados por las inundaciones provocadas por lluvias torrenciales en 12 provincias del sur, indicó el jueves el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres.

Las inundaciones, que comenzaron durante el fin de semana, sumergieron vastas áreas y causaron muertes en las provincias de Nakhon Si Thammarat, Patthalung, Songkhla, Trang, Satun, Pattani y Yala. Las aguas habían retrocedido en muchas de las provincias el jueves por la mañana, pero los niveles de agua seguían siendo altos en algunas áreas, incluidas Pattani y Nakhon Si Thammarat.

El portavoz del gobierno, Siripong Angkasakulkiat, afirmó en una conferencia de prensa en Bangkok que las muertes relacionadas con las inundaciones en la provincia de Songkhla aumentaron de seis a 55 el jueves, elevando el número total de muertos en las siete provincias a al menos 82 personas.

Las autoridades esperan que los niveles de agua desciendan por debajo de los bancos de los ríos en todas las áreas afectadas por la tarde, expresó.

El primer ministro Anutin Charnvirakul declaró a principios de esta semana el estado de emergencia en Songkhla, que incluye la ciudad más grande del sur de Tailandia, Hat Yai, citando la "severidad sin precedentes" de las inundaciones.

Imágenes de video mostraron que los niveles de agua en Hat Yai habían disminuido el jueves, revelando daños generalizados en toda la ciudad.

Las inundaciones causaron una grave interrupción, dejando a miles de personas atrapadas. Los suministros de electricidad y agua fueron cortados y las líneas de comunicación se vieron interrumpidas en muchas áreas.

Se establecieron ocho hospitales de campaña para apoyar al Hospital de Hat Yai, que seguía sin poder operar a plena capacidad, según el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio informó que 20 pacientes en estado crítico fueron trasladados por aire el jueves y se entregaron suministros adicionales de alimentos al personal médico y a los pacientes restantes.