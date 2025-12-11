Inundaciones Históricas en Washington: Evacuaciones Masivas en Medio de Lluvias Torrenciales

MOUNT VERNON, Washington, EE.UU. (AP) — Decenas de miles de residentes del estado de Washington se encontraban el jueves bajo órdenes de evacuación después de una serie de lluvias torrenciales que han provocado el desborde de ríos y deslaves, y han dejado a personas atrapadas en medio de las inundaciones.

"Los niveles de inundación que estamos viendo son potencialmente históricos, por lo que sólo queremos enfatizar la gravedad de la situación", dijo el gobernador Bob Ferguson en conferencia de prensa un día después de declarar una emergencia estatal. "Es una situación sumamente impredecible".

El condado de Skagit, en una importante región agrícola al norte de Seattle, ha ordenado la evacuación de todos los residentes de la planicie aluvial del río Skagit, es decir, alrededor de 78.000 personas, según la directora de manejo de emergencias del condado, Julie de Losada.

El nivel máximo del agua río arriba, en el poblado de Concrete, estaba por debajo de las estimaciones, pero las autoridades advirtieron a la población que aún había posibilidades de alcanzar niveles récord en otros lugares.

"Eso no significa que estemos fuera de peligro, no lo estamos", declaró Robert Ezelle, director de la división de manejo de emergencias del Departamento Militar de Washington. "Porque a medida que las aguas bajen, todavía van a ganar fuerza".

A lo largo del río en Mount Vernon, las cuadrillas fueron de puerta en puerta en las zonas bajas para dar avisos de evacuación, indicaron las autoridades de la ciudad. Más al norte, cerca de la frontera con Canadá, los bomberos rescataron a varias personas de sus hogares en Sumas, anunció el alcalde.

Casi 16,000 clientes en Washington estaban sin electricidad al mediodía del jueves, según el sitio web PowerOutage.us. Un tramo montañoso de la autopista federal 2 fue cerrado debido a la caída de rocas, árboles y lodo, sin que haya un tiempo estimado para su reapertura, indicó el departamento de transporte del estado.

Ríos podrían registrar crecidas históricas

El río Skagit se quedó el jueves a unos 30 centímetros (un pie) por debajo del récord anterior en el poblado montañoso de Concrete, según el Servicio Nacional de Predicción del Agua. Se anticipa que el río supere el récord en Mount Vernon el viernes.

"Esta sigue siendo una inundación sin precedentes, y nos estamos preparando para ello", dijo el alcalde Peter Donovan el jueves.

Las inundaciones han castigado desde hace tiempo a Mount Vernon, la ciudad más grande del condado, con unos 35.000 habitantes. Inundaciones en 2003 desplazaron a cientos de personas.

La ciudad completó un muro de contención en 2018 que ayuda a proteger el centro de la localidad. Pasó una importante prueba en 2021, cuando el nivel del río estuvo cerca de imponer nuevos récords. El agua estaba al pie del muro de contención a última hora de la mañana del jueves, dijo Donovan.

En la cercana Burlington, las órdenes de evacuación permanecieron vigentes el jueves mientras las autoridades conservan la esperanza de que los diques y otros sistemas siguieran protegiendo a la comunidad de inundaciones catastróficas, dijo Michael Lumpkin, del departamento de policía.

Existe preocupación entre algunos residentes de que los diques de mayor antigüedad terminen por ceder.

En preparación, los dueños de negocios han apilado sacos de arena en sus tiendas y los residentes han hecho lo mismo para proteger sus hogares.

Al sur de Mount Vernon, el acceso a la reserva de vida silvestre de Fir Island y el área agrícola permanecerá cerrado el jueves, informaron las autoridades.

Respuesta a las inundaciones

Autoridades de todo el estado de Washington han rescatado a personas de automóviles y viviendas en los últimos días, después de que un río atmosférico empapó la región.

Al este de Seattle, los residentes a lo largo del arroyo Issaquah usaban bombas el jueves para sacar el agua de sus patios anegados. La zona de mayor riesgo a lo largo del arroyo estaba acordonada.

Katy Bliss, residente de Issaquah, dijo que la base de su casa se encuentra segura por ahora, pero que se había formado un estanque en su patio trasero. "Todavía da miedo caminar por ahí", dijo.

El cruce fronterizo también cerró a la circulación de todos los vehículos comerciales en dirección sur para dejar más espacio para las evacuaciones, según el Departamento de Policía de Abbotsford.

Amtrak suspendió sus servicios de trenes entre Seattle y Vancouver.

Un deslizamiento de tierra bloqueó parte de la carretera interestatal 90 al este de Seattle. Imágenes del lugar mostraban mostraban vehículos atrapados entre troncos de árboles, ramas, lodo y agua estancada.

Se ha vinculado el cambio climático con algunas lluvias intensas. Los científicos dicen que sin un estudio específico no pueden vincular directamente un evento meteorológico concreto al cambio climático, pero en general es responsable de tormentas extremas, sequías, inundaciones e incendios forestales más intensos y frecuentes.

Se tiene previsto que otro sistema de tormentas traiga más lluvia a partir del domingo.

"El patrón parece bastante inestable hasta las vacaciones", dijo Harrison Rademacher, del Servicio Meteorológico Nacional en Seattle .