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Inundaciones súbitas en Texas causan dos muertes

Rescatistas a bordo de botes y helicópteros salvaron a más de 200 personas

Por AP

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
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Inundaciones súbitas en Texas causan dos muertes
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      UVALDE, Texas.- Inundaciones súbitas en Texas han matado a dos personas y obligado a cientos de rescates en zonas que aún sufrirían las secuelas de las devastadoras inundaciones de hace un año, dijo el jueves el gobernador de Texas, Greg Abbott.

      Rescatistas a bordo de botes y helicópteros salvaron a más de 200 personas, incluidos conductores varados y personas atrapadas en viviendas, añadió Abbott.

      El gobernador dijo que se prevé más lluvia todavía en las zonas más afectadas y que aún no están fuera de peligro.

      Tras días de lluvias torrenciales, el Servicio Meteorológico Nacional informó que una "gran y mortal crecida" avanzó a toda velocidad por el mismo río devastado por inundaciones repentinas el verano pasado, cuando dos docenas de niñas y monitores murieron en Camp Mystic.

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      Al igual que el año pasado, las inundaciones llegaron en medio de la noche. Pero esta vez algunos residentes en la región de Texas Hill Country dijeron que recibieron más advertencias.

      Los meteorólogos advirtieron con urgencia: "Muévanse a terrenos más altos ahora mismo", mientras los ríos subían hora tras hora. En puntos del río Guadalupe el nivel subió más de 9 metros.

      El gobernador dijo que se desplegaron más de 1.300 socorristas.

      Hasta 74 centímetros de lluvia cayeron en los últimos tres días en el condado de Uvalde, que se libró de las peores inundaciones hace un año, indicó el servicio meteorológico el jueves. Otras zonas registraron aproximadamente 30 centímetros de lluvia.

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