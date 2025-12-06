Investigación en aerolíneas de Estados Unidos por incumplimiento de reducciones de vuelos

Las aerolíneas de Estados Unidos fueron notificadas esta semana de que se está llevando a cabo una investigación para determinar si cumplieron con una orden de emergencia que requería recortes de vuelos en 40 aeropuertos principales durante el cierre gubernamental, informó el viernes la Administración Federal de Aviación (FAA).

La FAA advirtió en cartas enviadas el lunes que las aerolíneas podrían enfrentar multas de hasta 75.000 dólares por cada vuelo que excediera las reducciones ordenadas, que fluctuaron entre el 3%, 4% y 6%. Las aerolíneas tienen 30 días para proporcionar documentación que demuestre que cumplieron con la orden, dijo la agencia en un comunicado.

El cierre de 43 días que comenzó el 1 de octubre provocó largas demoras ya que los controladores de tráfico aéreo faltaron al trabajo, citando estrés y la necesidad de asumir empleos adicionales debido a que no estaban recibiendo sus sueldos. La FAA afirmó que exigir a todas las aerolíneas comerciales que redujeran los vuelos nacionales era algo sin precedentes, pero necesario para garantizar un vuelo seguro hasta que se estabilizara el personal en sus torres de control e instalaciones.

Después de que el cierre terminó el 12 de noviembre, las aerolíneas parecían anticipar que la FAA levantaría o relajaría las restricciones. Con la orden aún vigente el 14 de noviembre que requería recortes del 6%, solo el 2% de las salidas programadas en Estados Unidos ese día fueron canceladas, según la firma de análisis de aviación Cirium.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Más de 10.000 vuelos fueron cancelados entre el 7 de noviembre, cuando la orden entró en vigor, y el 16 de noviembre, cuando la FAA levantó todas las restricciones de vuelo. Delta Air Lines dijo el miércoles que perdió 200 millones de dólares, siendo la primera divulgación por parte de una aerolínea importante sobre el impacto financiero del cierre.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, no ha compartido los datos de seguridad específicos que él y el jefe de la FAA dijeron que motivaron los recortes, pero Duffy citó informes durante el cierre de aviones que se acercaban demasiado en el aire, más incursiones en las pistas y preocupaciones de los pilotos sobre las respuestas de los controladores.

Los aeropuertos principales en Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Atlanta se vieron afectados por las cancelaciones. La FAA originalmente tenía un objetivo de reducción del 10%.