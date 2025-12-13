Investigación federal revela emisión irregular de licencias de conducir comerciales

Nueva York es el octavo estado que se ha encontrado emitiendo rutinariamente licencias de conducir comerciales a inmigrantes mucho después de que ya no están autorizados legalmente para estar en el país, dijo el viernes el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, y amenazó con retener 73 millones de dólares en fondos para carreteras a menos que se solucione el sistema y se revoquen las licencias irregulares.

Nueva York fue el cuarto estado gobernado por un gobernador demócrata señalado públicamente por Duffy en su esfuerzo por asegurarse de que los conductores de camiones y autobuses estén calificados para transportar pasajeros o 36 toneladas (80.000 libras) de carga por la carretera. Anteriormente cuestionó prácticas similares en California, Pensilvania y Minnesota.

Pero también se han enviado cartas a otros estados sin fanfarria ni comentarios de Duffy, incluidos Texas y Dakota del Sur, gobernados por republicanos.

Además de encontrar licencias que permanecieron válidas más tiempo del debido, estas auditorías federales también han descubierto casos en los que los estados pueden no haber verificado siquiera el estatus migratorio de un conductor antes de emitir una licencia. Los investigadores revisan una pequeña muestra de licencias en cada estado.

Duffy lanzó la revisión este verano, pero se volvió más prominente después de que en agosto un conductor de camión que no estaba autorizado para estar en el país hizo un retorno en "U" prohibido y causó un accidente en Florida que mató a tres personas. Las reglas sobre estas licencias llevan años vigentes.

La Administración Federal de Seguridad de Autotransportes envió cartas a Texas, Dakota del Sur, Colorado y Washington durante el cierre del gobierno en octubre.

La mayoría de los estados que han sido el foco de la investigación hasta ahora han defendido sus prácticas y aseguran cumplir las reglas federales. Pero Duffy ha dicho que el alto porcentaje de problemas en algunos estados, combinado con las respuestas defensivas de los funcionarios, sugiere un problema sistemático, y el viernes insistió en que este esfuerzo se trata de seguridad, no de política.

"Cuando más de la mitad de las licencias revisadas se emitieron ilegalmente, no es solo un error, es una negligencia del deber por parte del liderazgo estatal", dijo Duffy sobre Nueva York el viernes.

Los investigadores también encontraron que casi la mitad de las 123 licencias revisadas en Texas eran defectuosas. Algunos de los otros estados involucraron números pequeños, pero la mayoría de los problemas eran similares. Desde que Duffy presionó el tema en California, el estado ha revocado unas 21.000 licencias de conducir comerciales que se emitieron de manera incorrecta.

El Departamento de Transporte ha amenazado con retener fondos federales para carreteras de estos estados, incluidos 182 millones de dólares en Texas y 160 millones en California, si no reforman sus programas de licencias e invalidan cualquier licencia defectuosa.

Hasta ahora, ningún estado ha perdido dinero porque cumplieron o porque tienen más tiempo para responder. Pero como parte de una revisión separada, California perdió 40 millones de dólares por no hacer cumplir los requisitos de idioma inglés para los camioneros que la administración Trump comenzó a hacer cumplir este verano.

Los estados defienden sus prácticas de licencias

El portavoz del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado de Nueva York, Walter McClure, dijo que el estado está siguiendo todas las reglas federales.

"El secretario Duffy miente una vez más sobre el estado de Nueva York en un intento desesperado por distraer de la administración fallida y caótica que representa. Esta es la verdad: las licencias de conducir comerciales están reguladas por el gobierno federal, y el DMV del estado de Nueva York ha cumplido y seguirá cumpliendo con las reglas federales", dijo McClure en un comunicado.

Duffy ha amenazado previamente con retirar fondos federales de Nueva York si el estado no abandonaba su plan de cobrar una tarifa de congestión a los conductores en la ciudad de Nueva York y si no se abordaba el crimen en el sistema de metro. El Departamento de Transporte también puso en pausa 18.000 millones de dólares de financiamiento para dos importantes proyectos de infraestructura en Nueva York, incluido un nuevo túnel ferroviario debajo del río Hudson entre la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey, debido a preocupaciones sobre si el gasto se basaba en principios de diversidad, equidad e inclusión.

Un portavoz del gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo en un comunicado que "la seguridad pública es la máxima prioridad del gobernador, y debemos asegurarnos de que los camioneros puedan navegar por las carreteras de Texas de manera segura y eficiente. Para apoyar esta misión, Abbott ordenó al Departamento de Seguridad Pública de Texas que haga cumplir estrictamente los requisitos de competencia en el idioma inglés y que deje de emitir licencias de conducir comerciales intrastatales a conductores que no cumplan con esos estándares".

La mayoría de los otros estados han dicho que están trabajando para abordar las preocupaciones planteadas por el Departamento de Transporte.

Esfuerzos previos para restringir a los conductores de camiones inmigrantes

Los inmigrantes representan aproximadamente el 20% de todos los conductores de camiones, pero estas licencias no domiciliadas solo constituyen alrededor del 5% de todas las licencias de conducir comerciales o alrededor de 200.000 conductores. El Departamento de Transporte también propuso nuevas restricciones que limitarían severamente qué no ciudadanos podrían obtener una licencia, pero un tribunal suspendió las nuevas reglas.

Los grupos comerciales de transporte han elogiado el esfuerzo por sacar de las carreteras a conductores no calificados y a conductores que no pueden hablar inglés, junto con las acciones del Departamento de Transporte la semana pasada para perseguir a escuelas cuestionables de licencias de conducir comerciales. Pero los grupos de defensa de los inmigrantes han expresado su preocupación de que estas acciones hayan llevado al acoso de conductores inmigrantes y hayan llevado a algunos de ellos a abandonar la profesión.

"Durante demasiado tiempo, las lagunas en este programa han permitido que conductores no calificados ingresen a nuestras carreteras, poniendo en riesgo a los camioneros profesionales y al público automovilista", dijo Todd Spencer, presidente de la Asociación de Conductores Independientes de Propietarios-Operadores.