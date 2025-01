Tragedia en estación de esquí turca

ANKARA, Turquía (AP) — Una camarera que estaba en estado grave tras saltar de un hotel en llamas en una popular estación de esquí de Turquía murió a causa de sus heridas, reportaron el jueves funcionarios y medios. Es la última víctima de una tragedia que ha conmocionado a la nación y ha revivido las preocupaciones por las laxas regulaciones de seguridad en el país.

Las autoridades turcas revisaron a primera hora del jueves la cifra oficial de muertos en el incendio registrado dos días antes en el hotel Grand Kartal, de 12 pisos, en Kartalkaya, en la provincia noroccidental de Bolu, de 79 a 78, incluyendo a Sevval Sahin. La camarera, de 25 años, falleció en la unidad de cuidados intensivos de un hospital el miércoles por la noche. Docenas de personas más resultaron heridas.

El gobierno ha nombrado a seis fiscales para dirigir una investigación sobre la causa del siniestro, que ocurrió al inicio de unas vacaciones escolares de dos semanas, cuando los hoteles suelen llenarse. Las autoridades han detenido a 11 personas para interrogarlas, incluyendo al dueño del hotel, al vicealcalde de Bolu y al jefe interino del departamento de bomberos. Por el momento no se han presentado cargos.

El gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan ha cruzado acusaciones con el municipio de Bolu, que está controlado por el principal partido de oposición de Turquía.

El fuego, que al parecer comenzó en el restaurante del cuarto piso del hotel revestido de madera, se extendió rápidamente a los pisos superiores. Los huéspedes y el personal saltaron por las ventanas para escapar de las habitaciones llenas de humo y llamas o colgaron sábanas por las ventanas para salir.

El ministro de Cultura y Turismo, Mehmet Nuri Ersoy, declaró que el hotel fue inspeccionado en 2021 y 2014 y tenía certificado de seguridad contra incendios. El alcalde de Bolu, Tanju Ozcan, indicó que los hoteles en Kartalkaya están fuera de la jurisdicción de su municipio y que el último certificado del departamento de bomberos del hotel data de 2007.

Los relatos de los sobrevivientes apuntaban que el sistema de detección de incendios del hotel no funcionó, que no había aspersores y que los huéspedes no pudieron localizar las dos salidas de emergencia del edificio en los corredores llenos de humo. Los reportes de la televisora HaberTurk y de otros medios sugirieron que el diseño de las salidas de emergencia terminó propagando el incendio a otros pisos.

Los testigos afirmaron también que los bomberos llegaron 45 minutos después del primer aviso.

Sahin, quien había comenzado a trabajar en el hotel hacía poco más de un mes, llamó a su padre desde una ventana del piso 12 para pedirle consejo sobre qué hacer antes de saltar del inmueble, según la prensa local.

La web de noticias T24 citó al primo de Sahin, Murat Bakir, diciendo que su padre le dijo que no saltara. Sin embargo, la camarera se lanzó incapaz de soportar más el humo y las llamas, añadió.