Investigan ataque terrorista en Washington

BELLINGHAM, Washington, EE.UU. (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump ha suspendido todas las decisiones de asilo y pausado la emisión de visas para personas que viajan con pasaportes afganos, tras el ataque a miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental en la capital del país.

El presunto autor del ataque del miércoles cerca de la Casa Blanca, que causó la muerte de la especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, y dejó en estado crítico al sargento primero Andrew Wolfe, de 24 años, enfrenta cargos que incluyen homicidio doloso. Los investigadores buscan encontrar un motivo para el ataque.

Rahmanullah Lakanwal es un ciudadano afgano de 29 años que había estado viviendo en Bellingham, en el estado de Washington, a unos 130 kilómetros (80 millas) al norte de Seattle. Trabajó con la CIA durante la guerra de Afganistán. Solicitó asilo durante el gobierno del expresidente Joe Biden y se le concedió este año por el gobierno de Trump, según un grupo que colabora en el reasentamiento de afganos que ayudaron a las fuerzas estadounidenses en su país.

El gobierno de Trump promete pausar la entrada a Estados Unidos desde algunos países pobres y revisar a los afganos y otros migrantes que ya están en el país y entraron de manera legal.

Los dos soldados atacados fueron desplegados como parte de la operación de Trump de lucha contra el crimen en el Distrito de Columbia. Trump ha enviado o intentado desplegar a miembros de la Guardia Nacional en otras ciudades para sus planes de deportación masiva, pero ha enfrentado impugnaciones judiciales.

La oficina de la fiscal federal Jeanine Pirro, la principal fiscal federal en Washington, D.C., dijo que los cargos contra Lakanwal también incluyen dos acusaciones de agresión con intención de matar estando armado.

Se suspenden decisiones de asilo

Trump calificó el tiroteo como un "ataque terrorista" y criticó al gobierno anterior por permitir la entrada de afganos que trabajaron con las fuerzas de Estados Unidos.

El director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), Joseph Edlow, dijo en X que las decisiones de asilo se pausarán "hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea investigado y examinado al máximo grado posible".

Los expertos dicen que Estados Unidos tiene sistemas rigurosos de investigación para los solicitantes de asilo. Las solicitudes de asilo hechas desde dentro del país a través del USCIS han enfrentado retrasos desde hace tiempo. Los críticos dicen que la desaceleración se ha exacerbado durante el actual gobierno.

Mientras tanto, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que su departamento pausó "la emisión de visas para todas las personas que viajan con pasaportes afganos".

Shawn VanDiver, presidente del grupo #AfghanEvac, con sede en San Diego, señaló en respuesta que "están usando a un solo individuo violento como excusa para ejercer una política que han planeado desde hace tiempo, convirtiendo sus propios fracasos de inteligencia en una excusa para castigar a toda una comunidad y a los veteranos que sirvieron junto a ellos".

El sospechoso

Lakanwal vivía en Bellingham con su esposa y cinco hijos, dijo su antigua casera Kristina Widman.

Su vecino, Mohammad Sherzad, dijo que Lakanwal era educado y tranquilo y hablaba poco inglés. Sherzad dijo que asistía a la misma mezquita que Lakanwal y escuchó de otros miembros que tenía problemas para encontrar trabajo. Señaló que el acusado "desapareció" hace unas dos semanas.

La mezquita condenó los tiroteos. "La Sociedad Islámica del condado de Whatcom está profundamente entristecida y conmocionada por el atroz ataque en Washington, D.C. Nuestros corazones están con las víctimas, sus familias y todos los afectados. Condenamos este acto de manera inequívoca", declaró la mezquita en un comunicado el sábado por la tarde.

El comunicado también indica que la mezquita está cooperando con el FBI, pero que los miembros no conocían bien al sospechoso, ya que él "no era una parte integrada de nuestra comunidad. Como cualquier lugar de culto, nuestras puertas estaban abiertas para aquellos que deseaban orar junto a nosotros". Agrega que los tiroteos "no representan nuestra fe", y que "ninguna comunidad debería ser juzgada por la conducta de una sola persona".

Lakanwal trabajó brevemente a mediados de año como contratista independiente para Amazon Flex, que permite que las personas usen sus propios autos para entregar paquetes, según un portavoz de la compañía.

Los investigadores ejecutan órdenes de registro en el estado de Washington y otras partes del país.

Lakanwal ingresó a Estados Unidos en 2021 mediante la Operación Bienvenidos Aliados, un programa del gobierno de Biden que reasentó a ciudadanos de Afganistán tras la retirada de Estados Unidos, dijeron las autoridades. Lakanwal solicitó asilo durante el gobierno anterior, pero su proceso fue aprobado este año bajo la administración de Trump, dijo #AfghanEvac en un comunicado.

Lakanwal sirvió en una unidad del Ejército afgano respaldada por la CIA, conocida como una de las Unidades Cero, en la provincia sureña de Kandahar, según un residente de la provincia oriental de Jost que se identificó como primo de Lakanwal y habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.

El hombre dijo que Lakanwal comenzó trabajando para la unidad como guardia de seguridad en 2012 y luego fue ascendido a líder de equipo y especialista en GPS.

Más tropas se dirigen a la capital del país

El gobierno federal ha ordenado el envío de 500 miembros más de la Guardia Nacional a la capital del país. Un portavoz del Ejército dijo que varios gobernadores estaban planeando apoyar la operación y que los anuncios específicos de tropas vendrían de sus oficinas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que el presidente le había pedido que enviara las tropas.

Casi 2.200 soldados están actualmente asignados a la fuerza de tarea conjunta que ha operado en la ciudad desde agosto, según la última actualización del gobierno.